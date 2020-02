Deporte 29-02-2020

Constitución F.C se puso la corona de la segunda versión de la Copa Pasión Amateur

En la final derroto al cuadro de Atlético Inela por 2 a 1 en el suplementario

Un buen termino de torneo fue el que se vivió en la segunda versión de la llamada Copa Pasión Amateur. Un campeonato que reúne a los mejores clubes de la región del Maule. Quizás lo único que empañó en parte la jornada final, fue la no presentación del equipo de Villa Longaví, que había caído en lanzamientos penales en la semifinal ante Atlético Inela, lo que los desmotivo por no haber llegado a la final. Sin duda una falta de respeto a la organización y a un campeonato que se quiere consolidar en el tiempo.

Juventud Católica, se quedo con las ganas de jugar la definición por el tercer lugar, pero no llegó el rival, así que sin “despeinarse” lograron la tercera posición del campeonato.

Final

Atlético Inela y Constitución F.C, fueron lejos las mejores instituciones que por sus pergaminos llegaron a la final. En un camino que, en la previa, para ambos estuvo marcado por los lanzamientos penales.

Fuerzas muy parejas, que no se dieron tregua y que brindaron un tremendo espectáculo futbolístico. Los primeros minutos fueron de estudio, aunque el primer aviso llegó, por parte de los “amarillos” de Inela, que a los 13 minutos tuvo frente al portero de Constitución, cuando Ariel Barrios, no pudo finiquitar en una excelente ocasión. Pero, a los 21, fueron los de la “perla” del Maule, los que tuvieron una clara ocasión en los pies de Gerardo Soto.

A ratos era el equipo de Conti, el que inclinaba la balanza a su favor con dos palos que les impidieron abrir la cuenta. Pero, tanto “machacar” tendría su premio que llegó a los 32 minutos, en un pelotazo en profundidad para Julián Cáceres, que, ante la salida del arquero, supo liquidar a un costado y provocar la alegría de la hinchada de Constitución, que estuvo encabezada hasta con el jugador de la Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza, que viajó para ver en acción a su hermano. Con ese guarismo se fueron al descanso.

Segundo tiempo

Ambos estrategas, movieron las fichas en el campo de juego. Los ingresos sin duda que trataron de darle más emoción en los pórticos. A los 14 minutos, fue expulsado por una “tontería” el jugador de Inela, Víctor Parada, que dejó en inferioridad numérica a su equipo. Aunque, convengamos que no se notó en la cancha que estaba con uno menos, incluso tuvo más ocasiones en el arco de Constitución. A los 20, fue derribado en el área un jugador de Atlético Inela, el juez, no lo pensó dos veces y de inmediato cobró el penal a favor de los de la comuna histórica. El encargado de ejecutar el lanzamiento fue Luis Oróstica, que con sangre fría anotó la igualdad.

El partido en su tiempo reglamentario finalizó igualado. De acuerdo a las bases, había que definir en dos tiempos suplementarios de 15 minutos por lado. Y quizás aquí influyo el hecho que Constitución, realizó cambios que le dieron resultados, pero a esas alturas ya se comenzaba a notar el cansancio.

La diferencia la marcó en el minuto 9, del primer tiempo extra, donde con un certero cabezazo Alfredo Pandolfa, después de un tiro de un tiro de esquina le dio el titulo al equipo de Constitución, que ganó por 2 a 1, y se quedó con la enorme copa donada por la Corporación Municipal de Linares, que fue entregada en representación del alcalde, Mario Meza Vásquez, por el encargado de la Oficina de Deportes Víctor Campos. Una copa con mas de un metro de altura y muy parecida a la llamada “orejona” que se disputan los equipos europeos.

Premios individuales

La organización, integrada por Luis Alarcón y Robert Flores, quedaron muy satisfechos de la segunda versión. En el momento de la premiación también se contó con la participación del jugador de la Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza.

El goleador del torneo, fue Jorge Fernández, de Constitución; Valla Menos Batida, el portero también de Conti, Juan Torres; mientras que el mejor jugador de la segunda versión de la copa Pasión Amateur, fue el jugador de Juventud Católica, Marcelo Contreras.

Recordar que el campeón Constitución F.C , se llevó además de la Copa , un cheque por un valor de 500 mil pesos .

Sin duda una linda fiesta que se vivió en el estadio Tucapel Bustamante Lastra.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo