Opinión 30-03-2022

CONSTRUIRÉ





Un sendero perfumado

con coloridos pétalos de violetas

para calmar tus angustias de soledad.



Otro con esperanzas que me lleven

a tu mirada soñadora, con el brillo

de la luna de plenilunio.



Uno felpado como el desierto florido

como la mejor fantasía de amor

que me lleve a tu esencia de mujer.



Un sendero zigzagueante, que me guíe

a recorrer su cuerpo en noches

sólo iluminadas por estrellas.



Uno recubierto de nácar

con sus reflejos iridiscente

para que ilumine tu mirar sonriente.



Un sendero sumido en la oscuridad

para reconocer cada parte de tu ser

con mis manos y caricias hasta enloquecer.



Uno, sembrado de pasión

que me lleve a tus labios sedientos

para satisfacer mi sed de amor.

.

Un sendero ardiente como el desierto

que abrigue al aventurero que viene del

frío, en busca del calor de tus senos.



Uno, muy seguro de su recorrido

que obsesionado por tu amor

no se equivoque en llegar a tu preciado nido.



Y aquel dorado sendero, que cabalgaré en mi corcel de gran alzada,

compañero de mil torneos y batallas, para conquistar

tu mundo de amores y seas mi compañera de aventuras.



Para ello, me aventuraré

En los bosques más profundos

Subiré a las montañas más desafiantes,

En los mares más bravíos,

En los desiertos más inhóspitos

Para llevar los perfumes, cantos y colores,

Que brinda la naturaleza a un enamorado

para llevarlos como el mejor presente

a su mujer amada.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista chileno