Crónica 11-02-2022

Consulta Educativa definirá uso de uniforme escolar en San Javier



En la comuna de San Javier, el municipio, encabezado por su Alcalde, Jorge Ignacio Silva, decidió realizar una consulta educativa para resolver la situación del uso de uniforme escolar en el período lectivo 2022.

En este sentido, el edil manifestó que “he instruido a nuestro jefe de educación comunal para que mediante un proceso participativo rápido y eficaz, se desarrolle una consulta educativa para que sean ellos quienes decidan la utilización o no del uso de uniforme escolar este año académico. Dicho proceso culminará el próximo 15 de febrero, de manera en que los padres y apoderados tengan la claridad y el tiempo necesario para tomar las medidas que esta decisión conlleva. Los resultados los daremos a conocer mediante nuestras redes solidarias el próximo 16 de febrero. El uniforme escolar no debe ser un obstáculo para ningún alumno en la comuna de San Javier”.

Consultado sobre si el uso de buzo institucional puede transformarse en la alternativa para los diferentes establecimiento, indicó que “como bien sabemos gracias a la pandemia todo ha encarecido, no tan solo las prendas del uniforme escolar si no en contexto general, por loque se vuelve más dificultoso que las cosas estén al alcance del bolsillo de cada uno. Pero como lo he dicho anteriormente, lo conversamos con el director DAEM y lo mejor es que sean los propios actores quienes lleven a determinar si a lo mejor hay un acuerdo en que sean los buzos una muy buena alternativa, como también podría ser alguna prenda que no sea desordenada y a su vez no afecte el sistema económico familiar. El buzo institucional puede ser una alternativa”.



Para el recién asumido director de Departamento de Educación en San Javier, “es muy fácil, a través de una pequeña encuesta de solo tres preguntas de las cuales las personas podrán participar. Desde las escuelas les llegará un correo electrónico, con un link que será de fácil de identificar por parte de los alumnos de manera en que puedan ser parte de este proceso activamente. El uniforme no debe ser un impedimento -tal como dice el alcalde- para recibir educación, es una prenda de vestir obviamente tradicional que históricamente se ha exigido y que la propia comunidad siempre ha decidido sobre el estilo de este. Sin embargo, hoy en día la situación económica no da para hacer ese tipo de exigencias, al contrario, nosotros debemos dar la flexibilidad para evitar la ausencia de los niños que es lo que nos importa: que asistan a clases, que podamos entrar a esta vida un poco más normal en la materia educativa y que tan ausente ha tenido a los niños de nuestras escuelas”.