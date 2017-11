Crónica 18-11-2017

Consumir en exceso frutas y verduras con plaguicidas tiene efectos perjudiciales en el organismo

Los efectos relacionados con la exposición a estos químicos se relacionan con la fertilidad, calidad del semen, desarrollo del cerebro en el útero, cáncer y problemas hormonales en el desarrollo de los niños.



Para vender frutas y verduras a nivel industrial, se utilizan los plaguicidas o pesticidas, que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define como "sustancias destinadas a prevenir destruir, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales durante la producción, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos". El problema es que muchas veces los residuos de estos productos quedan en las frutas y verduras que se consumen. Es por esto que el Grupo de Trabajo Medioambiental (EWG, por su sigla en inglés) de Estados Unidos elaboró una lista en la que incluye las 12 frutas y verduras "más sucias" en términos de los restos de pesticidas que se encuentran en ellas.



Según informó la BBC, los alimentos que más contienen estas sustancias son las frutillas, las espinacas, los duraznos, las manzanas, los damascos, las peras, cerezas, uvas, apio, tomates, pimentones y papas.

Sin embargo, hay que aclarar que los especialistas señalan que "no se puede generalizar", ya que hay algunos pesticidas que están prohibidos en ciertos países y en otros no. Según los especialistas, las cantidades pequeñas de pesticidas que no superan los límites de control, no debiesen presentar ningún riesgo para la salud. Sin embargo, lo que más preocupa es la variedad de sustancias que se pueden encontrar en una misma pieza, denominado "efecto cóctel" y el que -advierten- podría ser "muy superior al de las sustancias aisladas".



A pesar de los riesgos, es sabido que las frutas y verduras proporcionan una dieta rica en vitaminas y minerales. Es por ello que no hay que eliminarlas de la dieta diaria, sino que más bien tomar en cuenta ciertas recomendaciones para reducir al máximo posible la exposición a los pesticidas. Entre los consejos está el consumir productos orgánicos. Otra recomendación es lavar las frutas y verduras, medida que aunque ayuda, no elimina los residuos por completo. Por último se sugiere pelar frutas y verduras, y desechar las hojas externas, medida que si bien es una buena manera de reducir los restos de los plaguicidas, también elimina parte de su contenido en fibras y nutrientes.