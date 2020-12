Crónica 24-12-2020

Consumo consciente de snacks creció durante la pandemia



- La encuesta sobre las tendencias de consumo de snacks, State of Snacking (Estado de los Snacks) de Mondelēz International, evidencia cómo el COVID-19 incrementó el consumo de snacks de una forma más consciente debido a un mayor interés de la gente por su bienestar y su salud.



Uno de los efectos del COVID-19 es que ahora las personas se preocupan mucho más por su salud y bienestar, por eso al tiempo que el consumo de snacks ha crecido significativamente debido al aislamiento, para la gente es fundamental hacerlo de manera consciente. Este es uno de los hallazgos del estudio State of Snacking, que le tomó el pulso a la dinámica de los hábitos de consumo de los snacks a partir de la pandemia. El 57% de los consultados afirma que cuando come snacks lo hace conscientemente, el 66% tiene más control sobre el tamaño de las porciones y el 64% es más cuidadoso con los snacks que su cuerpo necesita.



El estudio fue elaborado por Mondelēz International y la empresa especialista en encuestas The Harris Poll, entre el 6 y el 20 de octubre, y consultó a 6.292 adultos alrededor del mundo, entre los 18 y 75 años, con el propósito de establecer cuál ha sido el papel de los snacks durante la pandemia, partiendo de la definición de snacks como una pequeña porción de alimento que se consume entre las tres principales comidas, por ejemplo: frutas, semillas, jugos, leche, galletas, chocolates, golosinas, caramelos, gomas, entre otros.



LOS SNACKS EN CHILE

El aislamiento en Chile ha dado paso a nuevas actividades dentro del hogar y usos de los snacks. Los consumidores ahora investigan sobre nuevas formas de hacer snacks y los tutoriales en video se han convertido en una fuente de información importante para aprender a prepararlos de manera fácil y sencilla.



Los consultados en el país expresan que las principales razones del aumento del consumo de snacks durante la pandemia han sido porque: satisfacen antojos, son perfectos para comer entre comidas y se han convertido en una buena opción por el precio.



Adicionalmente, en los hogares a nivel nacional introdujeron nuevos snacks que consideran “deliciosos”, pero también porque algún miembro de la familia lo comía afuera y al traerlo a la casa se convirtió en un snack para todos.





CRECIMIENTO A NIVEL GLOBAL

En este tiempo de incertidumbre se ha evidenciado un crecimiento del consumo de snacks a nivel mundial: casi 9 de cada 10 adultos (88%) comen snacks, de los cuales el 46% dice que aumentó su consumo y el 42% come lo mismo. Quienes están comiendo más snacks son los millennials y los que trabajan desde casa; 56% y 62% respectivamente.



“Los resultados del informe evidencian la trascendencia de los snacks en la vida de la gente; su creciente relevancia económica durante el 2020, que representa un mercado de 1.2 billones de dólares; y cómo las personas son cada vez más conscientes al elegir un snack para su bienestar. Este último es un hallazgo muy importante porque coincide con nuestro propósito de contribuir a que las personas coman bien, por eso les ofrecemos el snack correcto, para el momento adecuado y lo elaboramos de la manera correcta”, afirma Dirk Van de Put, presidente y director ejecutivo de Mondelēz International.



CANALES DE COMPRA DE SNACKS CAMBIARON

Los snacks – que antes se compraban en la calle, tiendas y supermercados – ahora son adquiridos de forma frecuente a través de canales online. Los consultados dicen que han comprado snacks por vía online con más frecuencia que en la tienda (47%), y 7 de cada 10 planean seguir haciéndolo por esa vía, aunque la pandemia termine.



La mayoría de los consultados dice que la pandemia le ha abierto los ojos a muchas más formas de comprar snacks frente a las que conocían antes (57%) y, como resultado, 3 de cada 10 han descubierto otros snacks para probar gracias a las redes sociales (28%).