Crónica 03-06-2018

Consumo de drogas y alcohol: Programa estatal con más baja efectividad en 2017 fue el de menores infractores

Pese a esto, los cinco planes dedicados a la rehabilitación de niños y adultos superaron el 50% de logro terapéutico. De los 12.431 egresados, más de dos mil tenían menos de 18 años.

A la fecha, son cinco los programas de tratamiento y rehabilitación de consumo de drogas y alcohol que imparte el Gobierno a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). De estos, dos se enfocan en la población menor de edad mediante planes dirigidos a los niños, niñas y adolescentes que han y no han infringido la ley. En ambos grupos se cataloga el consumo como "problemático". Así lo revela el oficio N°1.671, enviado al Senado por el ministro de Interior, Andrés Chadwick, con la información recopilada por Senda.



De acuerdo a este, entre 2013 y 2017 se atendieron a 34.697 menores de edad: 29.225 de ellos infractores (84%), manteniéndose relativamente estable en el caso de estos últimos, pero aumentando a casi el doble en quienes no han infligido la ley. La principal sustancia de inicio fue el alcohol y la marihuana. Según explican desde Senda, para establecer e identificar a las personas rehabilitadas se considera el indicador de logro terapéutico, el cual es evaluado por el equipo tratante. "El proceso de atención en un programa de tratamiento considera la evaluación integral de la persona, a partir de la cual se establecen objetivos individualizados en diversas áreas, los que orientan la intervención", informaron a Emol. Actualmente, agregan, tres de cada cinco pacientes finaliza su tratamiento con un logro terapéutico intermedio-alto. Durante el año pasado, el programa de menores consumidores alcanzó el 65,6% de efectividad con 543 egresados, mientras que el de infractores el 52,2% con 1.920 personas. Adultos La mayor cantidad de los consumidores atendidos se encuentra en el programa enfocado en la población adulta, con 9.596 egresados el año pasado y un 57,2% de logro terapéutico. Le siguen los condenados el libertad con 194 egresados y un 57,7% de efectividad. En los últimos cuatro años este grupo presentó una baja del 30% en cuanto a los atendidos, y una caída del 40% en presupuesto.

La disminución, explicaron a Senda, se debe a que antes se contabilizaba en conjunto a los condenados privados de libertad y en medio libre. A partir de 2014, se estableció legalmente que en la condena privativa de libertad de una persona con este tipo de consumo la obligación de que este asista a un programa de tratamiento. Un caso particular presentan los 1.255 adultos en situación de calle atendidos en los últimos tres años, de los cuales 499 egresaron. "El programa considera la particularidad y características de cada persona", indicaron desde Senda, agregando que "se trabaja en un plan de tratamiento individualizado" y que "el programa tiene una característica ambulatorio-comunitaria, puesto que los profesionales se desplazan hacia donde están ubicadas las personas, propiciando que los espacios de intervención sean los mismos donde se mueven durante el día". En total, 12.431 personas egresaron de los cinco programas el año pasado: 9.968 adultos y 2.463 menores. Prevención y enfoque presupuestario En cuanto a los tres programas de prevención, dos se enfocan en estudiantes de establecimientos municipales, particulares subvencionada o de administración delegada. Son estos dos también los que han presentado una alza en sus presupuestos, especialmente el enfocado a niños de séptimo básico a cuarto medio, pasando de $754 millones a más de tres mil en cinco años.

Sin embargo, detalla el documento, la mayor cantidad de recursosdestinados a Senda se concentran en la rehabilitación, cuyos presupuestos aumentaron en todos los planes. "La recuperación de personas con consumos problemáticos implica más recursos que los que se requieren en el ámbito de la prevención", agregando que: "Como servicio estamos diseñando y aplicando las estrategias necesarias para que los recursos financieros, que siempre serán escasos, logren generar los mayores beneficios al país". Un factor que influye también en el presupuesto es la población total atendida, la cual, en la última década, se ha triplicado.