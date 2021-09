Nacional 18-09-2021

Contagios con Delta superan los 1.400 en el país y variante Mu representa el 15% del total de casos secuenciados

Esta semana se habían detectado que cerca del mil personas se han contagiado con la variante Delta en el país y más del 60% de ellos han sido casos comunitarios, es decir, se desconoce cómo se contagiaron debido a que la mutación ya está circulando en el territorio. De hecho, la propia subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó que Delta está presente en todas las regiones.

Dos días después de que se reportaran esos mil casos, la cifra ha aumentado en otros 400, según dijo hoy la autoridad en entrevista con EmolTV. Gracias al fortalecimiento de la secuenciación en el país -por parte de universidades y del Instituto de Salud Pública- y de la toma de PCR de variantes, se está logrando secuenciar "alrededor de un 10% de los casos positivos, que es un buen porcentaje", dijo Daza. "En ese contexto, y según las últimas cifras que me llegaron ayer, son un poco más de 1.400 personas con variante Delta", sostuvo. "Nosotros hemos visto que Delta sí ha ido tomando terreno en Chile con mayor frecuencia, pero no como lo vimos en algunos países hace algunos meses atrás (...) obviamente tenemos que esperar, pero ya tenemos más de dos meses con esta variante comunitaria en el país y no hemos visto esos aumentos tan brusco como en otros países", complementó Daza. En efecto, una de las zonas que por estos días ha levantado la preocupación de las autoridades es Arica, donde al menos un 60% de los casos de contagios son con esta variante. En comparación a la semana pasada, y según los datos del Informe Epidemiológico que ayer publicó el Minsal, dicha comuna aumentó en 123 sus casos de contagio y registra 182 activos. Pero otra de las variantes que hoy observa tanto la OMS como las autoridades locales es la Mu, que según expertos, sería más letal que Delta. "Ésta aún no es una variante de preocupación, no ha sido determinada de esa manera por la OMS, por lo que aún no se ha establecido que sea más contagiosa o de mayor riesgo de morbilidad", explicó la autoridad sanitaria. "Sin embargo, sí ha ido aumentando en nuestro país, hemos ido detectándola en algunas regiones particularmente, por lo tanto hemos estado muy atentos y alerta", complementó Daza. Consultada por la incidencia que hoy existe de variante Mu, la autoridad sanitaria dijo no manejar el número exacto, pero "de los casos que secuenciamos, alrededor de un 15% son con variante Mu, es decir, es como la tercera en frecuencia de todas las secuenciadas", apuntó.