Nacional 20-12-2020

Contagios covid suben 22% la última semana en el país y Paris alerta que los jóvenes "están trasmitiendo mucho el virus"



El ministro de Salud, Enrique Paris, reconoció la preocupación que hay en la cartera debido al aumento de contagios de coronavirus que se están registrando en el país en los últimos días y semanas. Durante el balance de este sábado, la autoridad informó que "los casos confirmados, desgraciadamente, a nivel nacional muestran un aumento del 22% en los últimos siete días, y un aumento del 26% en los últimos catorce días; y evidentemente que estamos muy preocupados".

Agregó que "nosotros habíamos previsto esta situación y, con mucha antelación, fuimos dando aviso y fuimos dando muestras de nuestra preocupación cada vez que había aumentos; de hecho, el subsecretario de Redes Asistenciales preparó un estudio especial con varios escenarios". "Por lo tanto, yo les pido que sigamos haciendo esfuerzos para que estas cifras no sigan aumentando", dijo el ministro, quien comentó que los números actuales de la pandemia se parecen a las que hubo al comienzo del peak de casos en el mes de junio.

Recordó que "lo más importante es el uso de la mascarilla", ya que "el aerosol es la forma en que se disemina el virus con más importancia". "Es decir, que no usar mascarilla y toser, hablar por teléfono, fumar, es la forma en que se trasmite el virus", subrayó. Apuntó que en los países de Europa "en este minuto incluso se está recomendando usar mascarilla dentro de los hogares, cuando haya una gran cantidad de gente". También insistió en el distanciamiento físico y el lavado de manos o uso de alcohol gel, señalando que esas conductas "son la única vacuna que tenemos por el momento". El ministro también emplazó directamente a los jóvenes, afirmando que "desgraciadamente, los jóvenes están trasmitiendo mucho el virus". "Van a fiestas, van a carretes, salen a tomar alcohol, no usan mascarilla, a veces se contagian y contagian a sus adultos mayores", señaló