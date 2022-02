Nacional 18-02-2022

Contagios crecieron un 454% respecto a olas anteriores pero ocupación UCI sólo un 28%: Salud aborda posibles causas

Un aumento del 454% de aumento de casos se ha experimentado en Chile respecto a los periodos anteriores que ha vivido la pandemia en el país. Desde el 1 de enero de este año, la curva epidémica comenzó a visualizarse más bien como una recta ascendente, dando cuenta así de la cantidad exponencial de contagios que ha dejado la variante Ómicron.

Por el contrario, los ingresos a UCI han aumentado en sólo un 28%, lo que marca "una diferencia respecto a las otras olas", dijo esta tarde el ministro de Salud, Enrique Paris. Esto, afirmó, "no quiere decir que tenemos pocos pacientes en UCI, todo lo contrario; hay muchísimos pacientes y estamos preparándonos permanentemente para tener más camas para aquellos pacientes que probablemente van a seguir ingresando".

Esto, porque existe un retardo o desfase entre el momento en que se produce el peak de contagios con el ingreso a pacientes a unidades de cuidados intensivos. "¿Qué puede significar esto?, que la variante Ómicron podría ser menos agresiva" o "el excelente efecto protector que están teniendo nuestras vacunas, por lo que es indispensable que continuemos con esta campaña y continuemos con la cuarta dosis", planteó Paris.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, detalló que según el Informe Epidemiológico del Estado de Vacunación en Chile, publicado ayer, "la tasa de incidencia de casos confirmados ingresados a UCI, baja de 6,6 en personas sin vacunas o esquema incompeto, a 2,2 en personas que tienen ambas vacunas; y desciende a 0,8 cada 100 mil habitantes en el caso de personas que se han administrado la dosis de refuerzo y han transcurrido 14 días".

De esta manera, el riesgo relativo de que personas no vacunadas o con esquema incompleto ingresen a UCI es de 8,25 veces más que quienes cuentan con su dosis de refuerzo. Traslados de pacientes Según el reporte de este jueves, hay 958 pacientes en UCI, presión hospitalaria que se ha agudizado en las últimas semanas, en las cuales se registraban 250 pacientes menos. En tanto, la ocupación del sistema de salud integrada es de 92% a nivel nacional.

Según detalló el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, las regiones que atraviesan una mayor ocupación son Coquimbo, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. "Con nuestro sistema de traslado preventivo, permitimos que esas regiones que están con menor disponibilidad de camas liberen espacio para otros pacientes más críticos, trasladándolos a otras regiones de mayor disponibilidad, lo que forma parte de nuestra estrategia habitual", recalcó la autoridad sanitaria. En ese sentido, afirmó que hoy es el norte del país el que cuenta con mayor capacidad, por lo tanto, en caso de efectuar traslados, es posible derivar pacientes hacia esa zona y así no sólo derivar a la Región Metropolitana. Con todo, como parte de las estrategias del Minsal está proyectado un aumento de 225 camas "para los próximos 10 días", afirmó.