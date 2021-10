Política 01-10-2021

Continúa debate en particular de ley corta de pensiones



La Comisión de Trabajo avanzó en la votación en particular del proyecto que amplía y fortalece el pilar solidario y reduce o elimina exenciones tributarias para asegurar su financiamiento.

Se inició la votación en particular de la denominada ley corta de pensiones. Dicho debate se extendió por horas y concluyó con múltiples modificaciones al texto original presentado por el Gobierno.

Entre las enmiendas, se rebajó a 60 años la edad de acceso para las mujeres al beneficio de la pensión básica solidaria de vejez. La medida fue aprobada pese a los cuestionamientos del Ejecutivo y de algunos parlamentarios del oficialismo que argumentaron su inadmisibilidad. El punto en cuestión es que se trata de recursos fiscales respecto de los cuales el Parlamento no tiene atribuciones para innovar.

Otro cambio estuvo en la cobertura de Pilar Solidario. El Ejecutivo proponía subirla de 60% a 80% para la población vulnerable, sin embargo se aumentó a 85%.

Se mantuvo, en tanto, el adelanto al pago del último grupo de beneficiarios que quedaron en la ley de ampliación del Pilar Solidario el 2019. De este modo, recibirán la nueva pensión básica solidaria una vez publicada la norma.

Tampoco se modificó lo referente al Fondo de Cesantía Solidario. Este aportará a la cuenta de cotización obligatoria para pensiones de los beneficiarios del seguro, el monto de cotización regulada. Ella será equivalente a la prestación por cesantía que les corresponda más la cotización para el financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia del DL 3.500, de 1980.