Deporte 30-05-2018

Continúa el suspenso: Diablos Rojos no pudo dar el primer zarpazo y todo se define en Sagrada Familia

Alcalde puso a disposición buses para que viajen los hinchas apoyar al equipo linarense

Fue una jornada brillante que contó con la participación de la banda del Liceo Valentín Letelier Madariaga, que le dio un realce a la primera final de la Copa de Campeones en serie de Honor. Con un excelente marco de público de más de 1200 personas que llegaron al polideportivo de la calle Rengo. Hasta el alcalde Mario Meza Vásquez, se dio cita en el Tucapel Bustamante Lastra, para disfrutar de la fiesta del fútbol. Estuvo también la directiva completa de ANFA, Regional y por supuesto el máximo trofeo la Copa, que ninguno de los jugadores quiso tocar. Esperamos que no haya sido sólo una visita, que el próximo domingo la tengamos definitivamente en nuestra ciudad.

Los primeros minutos fueron muy parejos. Ambos equipos tenían en la mira el arco contrario. Tempranamente el forastero tuvo que realizar una sustitución por lesión del jugador José Ahumada. A los 16, fue Luis Escalante ex jugador de Deportes Linares el que complicó con tiro que pasó muy cerca del pórtico de Pinto. Otro jugador de Independiente tuvo que dejar la cancha por lesión para dar paso a su compañero Ernesto Ramírez.

Minuto 24, pelota en profundidad para Achurra, quien se llevó la marca del defensa y afortunadamente con los pies el portero Pinto tuvo que despejar. Dos minutos más tarde Freddy Muñoz intenta desde distancia. Luego el capitán Ayala, de tiro libre, hizo trabajar al portero quien tuvo que esforzarse para enviar la pelota al tiro de esquina. Luego, vendría la más clara para los “rojos” tras un pase de Ayala, para John Espinoza, quien no pudo finiquitar. La ultima del primer tiempo corrió por parte de Achurra, un jugador muy habilidoso que se destacó al término de los primeros 45 minutos, en la visita.

COMPLEMENTO

Con otra mentalidad ingresó Diablos Rojos. Pierde el balón en la salida Campos del cuadro del Maule Norte y Muñoz no supo facturar. Era la opción para los locales. Fue un partido muy táctico donde hubo mucho respeto entre las escuadras. Diablos Rojos sumó otra ocasión, esta vez Jaime Rojas, que no le dio la potencia a la pelotita. Al minuto, 65 el jugador Espinoza definió mal, enganchó y le quitaron el balón.

A los 67, remate potente de Toledo y se salva Diablos Rojos, la pelota le sacó pintura al horizontal. Luego sería Escalante, quien de cabeza casi concreta para Independiente. La última ocasión también correría por Independiente Sanatorio luego que Achurra, a ras de piso, disparara al arco y otra vez estuvo genial Pinto, para tapar con una soberbia reacción.

Al final ambos equipos dejan en suspendo el titulo para el próximo domingo desde las 15:00 horas en Sagrada Familia, donde sí o sí tendremos al monarca de la Copa de Campeones en serie de Honor.

BUSES

El alcalde de Linares, Mario Meza, dispuso de buses para que los hinchas de Diablos Rojos, puedan viajar en forma gratuita para ver en vivo y en directo la final de la Copa de Campeones en Sagrada Familia. Ya habrá mayores novedades al respecto.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo