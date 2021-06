Deportes 13-06-2021

Continúa la espera Albirrojos enfrentan semana clave para decidir su futuro





No hay acuerdo entre el empresario y la Corporación por deuda pendiente

En Deportes Linares saben que están contra el tiempo. Los plazos juegan en su contra. El tema principal radica en que aún no se destraba el tema con la ex SADP Lister Rossel, porque hay deuda pendiente. Lo curioso y lo que no tiene explicación es por qué el empresario Mauricio Suiz le traspasó sus acciones a un personaje del fútbol que no es muy querido: Jorge Vergara, quien para variar tiene las llaves de la casa del jugador, donde se encuentran varios enseres que no han podido ser retirados por los dirigentes tales como camas, muebles, lavadora y televisor.

Durante la semana hubo reunión vía zoom con la Tercera División, donde los directivos esperaban algo más concreto, pero hasta el momento no hay confirmación de una fecha para el inicio de la actividad deportiva en esta división del fútbol chileno. David Avendaño, quien forma parte del directorio albirrojo, no quedó muy conforme con los temas que se abordaron: “las principales materias que se analizaron fueron las relacionadas con los protocolos sanitarios y permisos que debe tener nuestro estadio para que el equipo pueda disputar sus partidos de local. Por esta misma situación ya estamos comenzando a realizar algunos trabajos, para cumplir con las exigencias, como, por ejemplo, señalética, portones de accesos, creo que la próxima semana será clave, porque seguramente tendremos alguna visita de la comisión médica que está inspeccionando los recintos deportivos. Los entrenamientos no comenzarán mientras todos los clubes no entreguen la nómina con los jugadores, para no dar ventajas deportivas una positiva medida, porque sabemos que ya hay instituciones que prácticamente tienen conformados sus planteles”.

Otro de los temas que no se ha podido solucionar y que preocupa es el relacionado con el inconveniente económico pendiente que tiene la Corporación, con el empresario Suiz. “Los abogados de ambas partes están negociando, tenemos la convicción que muy pronto se pueda destrabar este escenario , por eso le pido a los hinchas , socios y simpatizantes tranquilidad , puesto que es natural que existan muchas ansias en torno al equipo. Esperamos que la semana que viene , sea clave en esta materia”.

SOCIOS

No se han cumplido las expectativas en el tema de los socios. A la fecha sólo hay 110 y la meta es llegar a los 500. Por esta razón se retomará con más fuerza esta campaña, para que quienes todavía no se han sumado lo puedan hacer . Los valores se mantienen, el carnet de socio normal tiene un valor de $ 32.000; Tercera Edad, $ 22.000; Niños, $12.000; y Socios Vip $ 52.000.

JUGADORES

En esta materia, el técnico Ramón Climent ya tiene contactos con algunos elementos, más lo de casa. Un total de 25 jugadores, que son los que están en las bases del campeonato de Tercera División. En relación a la casa del jugador, esperan esta semana sanitizar el recinto, para estar listos cuando haya autorización para comenzar los trabajos. Lo único que los tiene complicado es que Jorge Vergara tiene bajo llaves, enseres que le pertenecen a la Corporación, por eso esperan que los próximos días sean claves para que se solucionen los problemas que existen entre la Corporación y la SADP Lister Rossel.

Hasta el momento Deportes Linares no podría participar, ya que no cuenta con la autorización, el certificado que acredita que no tiene deudas con la ANFP. Claro que este documento está en manos del empresario Mauricio Suiz.



FOTO: David Avendaño.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo