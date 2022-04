Deportes 06-04-2022

Continúa la teleserie: Deportes Linares sigue con la incertidumbre de participar en Tercera

- Ahora empresario exige aval solidario e hipoteca

Cuando todos pensaban que faltaba solo el borrador para firmar los acuerdos entre el empresario Mauricio Suiz y los dirigentes albirrojos, resulta que cambiaron las reglas del juego. Ahora, el representante de Suiz está solicitando primero cancelar 80 millones de pesos en tres cuotas, pero sumando también un aval solidario y una hipoteca.

David Avendaño , el presidente del club, literalmente está muy “chato” con las barreras que están poniendo desde Santiago , incluso hasta la ANFA está esperando que terminen las negociaciones. “Esto ha sido bastante complicado, nosotros teníamos un avance y pensábamos que teníamos un avance de un 90% y esperábamos el borrador de lo que sería el último acuerdo para llevarlo al contrato notarial , pero resulta que después de dos largos y tediosos días , respondieron , donde nos señalan que quieren volver a la primera propuesta, que indica que debemos tener un aval solidario y una hipoteca entre otras cosas. A ello se sumaban los 80 millones de pesos. La verdad que esto ya es desesperante, porque esperamos una respuesta concreta. En lo personal he estado hablando constantemente con ANFA y tengo la plena certeza que este organismo está a la espera del acuerdo que tengamos con el empresario Mauro Suiz. No sé por qué dilatan tanto algo que ya se puede hacer, siempre buscando un subterfugio. Deportes Linares ha entregado todo lo que nos pidieron”.

Por eso aún no se puede destrabar la situación. Una pequeña reflexión el “ojito” que tuvieron aquellos dirigentes que trajeron a estos señores que no están ni ahí con la historia, la ciudad, los hinchas de la institución linarense. Muchos de esos dirigentes están ahora en silencio, observando la situación desde lejos y otros a propósito de la semana santa que se nos viene, lavándose las manos.

TARDE ALBIRROJA

En tanto el equipo sigue trabajando bajo las órdenes de Luis Pérez Franco. Un total de 18 jugadores son los que conforman el plantel, claro que hay algunos problemas con el pase de la ANFA, que están tratando de solucionar. La tarde albirroja está programada para este sábado a las 17:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra. El valor de las entradas se comunicará en los próximos días.

Al cierre de esta edición, los dirigentes esperaban un nuevo llamado de Suiz y compañía.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo