Nacional 10-09-2020

Continúa movilización de pescadores en Melinka tras no lograr acuerdo con Subpesca



Por segundo día consecutivo pescadores artesanales mantienen tomados los accesos a la Municipalidad de Guaitecas y a Sernapesca en Melinka, tras no lograr acuerdo en las reuniones sostenidas con la Subsecretaría de Pesca por la solicitud de aumentar la cuota de extracción de erizos.



Desde los sindicatos movilizados explican que de no ser escuchadas sus demandas de aumentar en 2.500 toneladas la cifra autorizada para recoger el molusco la situación será compleja para la economía local.

"El Comité Científico nos dio 9.000 toneladas pero la subsecretaría nos entregó en junio 5.700 y nos quitó 700 para dárselas a la Región de Los Lagos: hay 700 toneladas que nos permitían trabajar 20 días a las plantas pesqueras y la flota de Guaitecas y Puerto Aguirre", señaló Daniel Caniullan del sindicato "Nómades del Mar".

Desde la Subsecretaría de Pesca indicaron que la solicitud realizada por los pescadores no puede ser resuelta por ellos y recordaron que durante este año ya hubo un aumento del 15 por ciento en relación a la cuota de 2019.

"El subsecretario les planteó en la reunión que no está en manos de él poder otorgar un incremento adicional de la cuota de erizo dado que esto debiera ser autorizado solamente por el Comité Científico. Es muy difícil que puedan determinar tal medida dado que la cuota, como señalo, este año se terminó y eso podría ir en desmedro de la preservación de este recurso", explicó el director zonal de la Subsecretaría de Pesca Aysén, Rodrigo Aguilera.

Desde Subpesca explicaron que el encuentro culminó con acuerdos sobre distintas materias, entre ellos un compromiso para definir un procedimiento que facilite la extracción de erizos desde diversas áreas de manejo de la zona, pero esto no satisface la demanda de los pescadores.

"Es peor de lo que estamos pidiendo nosotros, en el sentido de que hay 1.500 toneladas otorgadas como áreas de manejo y, siendo bien franco, la realidad es que las áreas de manejo en su mayoría no tienen erizos. ¿Por qué? Porque nadie cuida y eso lo saben los titulares y los dueños de las áreas de manejo", indicó Caniullan, dirigente sindical.

La contrapropuesta de los trabajadores movilizados en Guaitecas es que la cuota que la Subsecretaría de Pesca otorgó para las áreas de manejo se transforme en parte de la cuota global, lo que permitiría su extracción en todo el litoral aysenino.