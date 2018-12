Deporte 07-12-2018

Continúan Imparables: Liceanas del Valentín Letelier golearon y lucharán la opción del torneo Sudamericano en Quilín para volver a una competencia internacional

Los goles fueron anotados por Rebolledo, Vega y Vergara

El Tucapel Bustamante Lastra, fue escenario del partido válido por la fase nacional del futbol femenino sub14. Las tribunas fueron repletadas por los alumnos del Valentín Letelier, incluida su directora Isabel Rodríguez, que literalmente quedó sin voz tanto alentar a las “guerreras” que fueron contundentes, a pesar que tuvieron una farra de goles.

Un poco ansiosas comenzaron las liceanas en el partido ante la Escuela Los Trigales, de la ciudad de Temuco. Afortunadamente fueron sólo los primeros minutos porque después plasmaron muy bien las órdenes del técnico Leandro Méndez. Las “guerreras” llegaban al arco contrario, pero sin claridad. Cuando se jugaban los 17 minutos de partido, casi entrenado al área, fue derribada la jugadora Matilda Cuadra, y el juez sancionó la falta. Ejecutó el lanzamiento Camila Guzmán, la pelota que dio en el horizontal y apareció la rapidez de Camila Rebolledo, que con un perfecto cabezazo anidó el balón al fondo de la red, provocando el estruendo de la barra liceana que estaba en las tribunas del estadio. Con la ventaja se fueron al descanso.

En el complemento llegó la farra de goles, que se perdieron las delanteras que no podían anidar la esférica en el arco sur. Hubo que esperar 20 minutos, para que, gracias a una genialidad de Macarena Fierro, que birló el balón para proyectarlo a su compañera Abigail Vega, ésta quien ingresa al área sacando un potente remate para anotar la segunda conquista para las locales. Un dos a cero faltando escasos 10 minutos para el término del partido.

Claro que a los 26, hubo un error de la portera Scarlett Montecinos, luego de un disparo fuera del área de la jugadora Jordana Martínez, quien colocaba la incertidumbre y el descuento para las de la región de la Araucanía.

Afortunadamente las liceanas levantaron la cabeza y se fueron con todo contra el arco del equipo forastero, y a los 27 minutos en una corrida monumental de la jugadora Matilda Cuadra, quien ganó la última línea, despachó un centro perfecto que fue conectado en forma brillante por la cabeza de Ivonne Vergara, decretando el 3 a 1 definitivo para las “guerreras” del Valentín Letelier que ganaron en la cancha y con fútbol este compromiso ante la Araucanía.

POR SECRETARÍA

Aunque los técnicos de la Escuela Trigales de Temuco no querían jugar el partido porque acusaron que las fichas de las jugadoras del Liceo Valentín Letelier no estaban en la mesa, sólo escaneadas, ellos querían algo tangibles y como la ANFP, exigió jugar el partido, tuvo que disputarse, de lo contrario ambos equipos quedaban eliminados de la competencia. Ahora habrá que esperar la resolución del IND de Santiago, quien deberá entregar una respuesta de aquí a tres días para saber si el reclamo de Temuco es aceptado o no. En todo caso seria muy triste que el equipo temuquense pasara por secretaría a la siguiente fase, porque en la cancha hubo un solo equipo que fue el ganador con las chicas sub 14 del liceo Valentín Letelier.

Mientras tanto ya se conocen los equipos que están clasificados para el cuadrangular final que lo organiza la ANFP. Ya están los representativos de Iquique, Región Metropolitana y Valdivia, y el cuarto debería ser Linares.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo