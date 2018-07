Crónica 18-07-2018

Continúan los problemas en torno a Iansa Sindicato de trabajadores rechaza dichos del Ministro Nicolás Monckeberg

Los dichos del titular del trabajo causaron molestia en los trabajadores, quienes calificaron al Ministro como irresponsable.

La cesantía en Linares no es un proceso habitual señalaron y tampoco es efectivo que seremos trasladados a San Carlos, solicitando al Ministro prudencia en su hablar.

Cerca de cuarenta trabajadores de la planta de Iansa de Linares, encabezados por su presidente, Ciro Tapia, llegaron a las dependencias de la Intendencia Regional para hacer llegar una carta al Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, con el fin de manifestar su molestia por sus declaraciones sobre la complicada situación que viven todos ellos tras el posible cierre de la fábrica.

Los trabajadores fueron recibidos por el Intendente de la región del Maule, Pablo Milad, quien se comprometió a entregar la carta al Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg y a manifestarle personalmente, la difícil situación que viven todos ellos.

El presidente del sindicato Ciro Tapia señaló que “queremos manifestar nuestra sensación de malestar y preocupación por las declaraciones del Ministro donde señala que tenemos nuestro trabajo asegurado en Chillán. Quiero ser enfático en señalar que eso es falso, sus declaraciones para nosotros son una falta de respeto y generan mayor dolor y preocupación en los trabajadores y en sus familia.”

El dirigente sindical aprovechó la ocasión de hacer un llamado al Gobierno, “queremos pedirle al Gobierno Central que nos considere y tome carta en el asunto para poder revertir esta situación, queremos pedirles que nos den una respuesta. El Gobierno local nos ha apoyado, no así en Santiago, por lo que, les pediría a todos ellos que nos consideren con medidas definitivas y no con soluciones parches.”

En relación a la las conversaciones con la empresa, el líder gremial señaló que “solo están las conversaciones de marzo, donde nos señalaron que se cerraría la fábrica, ahora no hemos tenido nuevas conversaciones, por lo que, necesitamos urgente una respuesta para poder solucionar el tema de los agricultores, de la provincia y de todos los trabajadores.”

Por su parte, el Intendente Pablo Milad manifestó que “no creo que todos los trabajadores de Iansa puedan ser destinados a San Carlos, solo una parte. Yo me reuniré con ellos la próxima semana en Linares para orientar el camino. La empresa ha señalado que una respuesta más definitiva la tendremos a fin de mes, pero mientras, de todas maneras, estamos trabajando en medidas de mitigación para el posible cierre.”