Opinión 26-04-2017

Contradicciones de los sistemas políticos-económicos contemporáneos

Francis Fukuyama en la defensa de su ensayo "¿El fin de la historia?", sostiene: -"El fracaso total y manifiesto del comunismo nos obliga a preguntarnos si el experimento de Marx no fue en todos sus aspectos un desvío de 150 años, y a meditar sobre la posibilidad de que Hegel hubiera tenido razón en ver el fin de la historia en los estados liberal-democrático de las revoluciones francesas y norteamericana"

Continúa Fukuyama: "La trágica represión de Pekín en junio de 1989 hizo retroceder muchos años la causa de la liberación de China, y sería necio afirmar que esto no podría ocurrir en algunos de los países en que actualmente se aplican reformas, tanto en la Unión Soviética como en los otros estados de Europa oriental".

"Las grandes ideologías han revelado su fracaso ante la dura prueba de los acontecimientos. Sistemas que se autodenominaban científicos de renovación social, aún de redención del hombre por sí mismo, mitos de la realización revolucionaria del hombre que se han revelado a los ojos del mundo como lo que eran: utopías trágicas que han provocado un retroceso sin precedentes en la historia atormentada de la humanidad".

En la Encíclica "Centesimus Annus", documento social emitido por la Iglesia Católica, al conmemorarse el Centésimo Aniversario de la Encíclica "Rerum Novarum" del Papa León XIII, nos encontramos con el siguiente artículo.

"¿Se puede decir quizá que, después del fracaso del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia él están dirigidos los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad?

La respuesta obviamente es compleja. Si por "capitalismo" se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en el sólido contexto jurídico que ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa".

Por las experiencias que ha tenido el capitalismo en nuestras sociedades, el documento papal plantea sus dudas; más adelante claramente expresa:

"La Iglesia no tiene modelos que proponer".

Empero, sus dudas las había planteado anteriormente en el citado documento del 12 de enero de 1990.

"Se han derribado muros. Se han abierto fronteras. Pero aún se levantan barreras enormes entre la esperanza y la justicia y su realización, entre la opulencia y la miseria, mientras renacen las rivalidades, desde el momento en que la lucha por tener se sobrepone al respeto del ser".

Pero en el terreno mismo del capitalismo, ¿qué opina THE ECONOMIST (marzo, 1991) de la gestión Thatcher?

"Gran parte fue paradójico. A la codicia le devolvió su buen nombre como fuente de riqueza. Vio el interés social en el conflicto de intereses propios. Destrozó el poder sindical, devolvió los sindicatos a sus dueños. Reinventó para los empleados el derecho de administrar y los golpeó sin piedad con la recesión más profunda en 50 años. Habiendo heredado un bajo crecimiento y una alta tasa de inflación, revirtió ambas tendencias, luego hizo que se volviera a revertir, provocando un alto índice inflacionario y nada de crecimiento".

Sin embargo, el mismo The Economist ¿qué opina de la sociedad norteamericana? (julio, 1991)

"Muchos norteamericanos ahora parecen pensar que la prosperidad puede ser comprada como un seguro de vida. Si perdemos nuestro trabajo, podemos presentar una demanda para que nos indemnicen por el trastorno mental que nos causó el hecho de haber sido despedido. Si el banco en que tenemos nuestros ahorros quiebra, el gobierno tiene que garantizar nuestros depósitos. Siempre hay alguien a quien culpar".

Continúa The Economist: “Ordena eso sí (en algunos estados) condenas a presidio para quien haya sido sorprendido con algunos gramos de coca, pero aún, así le permite sin ningún problema comprar una pistola. En otras palabras, lo castiga severamente por ponerse en un estado de euforia, pero le permite comprar algo cuyo único uso práctico es dar muerte a otras personas".

Sir James Goldsmith, en la conferencia dada en el Instituto Adam Smith, en Londres, al celebrarse 200 años del nacimiento del fundador del liberalismo económico, expresa:

- "Muchas de las grandes ciudades norteamericanas están aquejadas por un quiebre social. La droga, la delincuencia, el suicidio, el divorcio y un desorden de la peor especie, son sus síntomas visibles. Estados Unidos ha demostrado tener un enorme apetito por las drogas.

- Las clases pobres (underclass) de Norteamérica de hoy no sólo son pobres, además literalmente alineadas.

- Que esta situación haya podido desarrollarse en el país más rico, demuestra una vez más que el dinero es incapaz de curar los males sociales más profundos. Estados Unidos debe cuidarse de creer que el hecho de ser materialmente poderoso le confiere superioridad espiritual".

Existe un caos de valores en los países capitalistas, un desenfreno de antivalores morales y económicos. Se crean hábitos de consumo y estilos de vida objetivamente ilícitos y con frecuencia incluso para la salud física y espiritual. El sistema económico no posee en sí mismo criterios que permitan distinguir correctamente las nuevas y más elevadas formas de satisfacción de las nuevas necesidades humanas. Generan un obstáculo para la formación de una personalidad sana y madura.

"En la etapa aún primaria de la historia en que estamos -argumenta Emmanuel Mounier- las necesidades, los hábitos, los intereses y las penurias económicas determinan totalmente los comportamientos y opiniones de los hombres. No por esto, los valores económicos resultan exclusivos o superiores a los demás; el primado de lo económico es un desorden histórico del cual hay que salir".



(Carlos Cabezas Gálvez, Escritor y ensayista)