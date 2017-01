Política 14-01-2017

Contralor explicó rechazo a licitaciones por construcción de nuevos hospitales incluido el de Linares

El Contralor de la República, Jorge Bermúdez, explicó en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por las fallidas licitaciones para la construcción de hospitales programados para marzo de 2018, por qué se rechazó la toma de razón en los recintos de Las Higueras de Talcahuano, Linares y Barros Luco Trudeau de la Región Metropolitana.

El timonel del ente fiscalizador señaló que se realizaron exámenes de legalidad considerando los principios de igualdad de los oferentes y considerando la estricta sujeción a las bases de licitación, cuyo cuerpo normativo son resoluciones de la subsecretaria de redes asistenciales.

Jorge Bermúdez dijo que en las adjudicaciones a dichas empresas no se presentaron todos los documentos consignados en las bases de licitación, por ejemplo, “cuando las bases dicen que se necesitan profesionales con 10 años de experiencia en un lapso de 15 años, o cuando dice que los antecedentes deben dar cuenta de la capacidad financiera de determinado oferente, deben estar efectivamente esos documentos. No nos podemos pronunciar si eso es correcto o no, o si el equipo está bien formado o no. Si el servicio de salud estima que necesita a ese tipo de ingeniero, nosotros podemos verificar que venga así en las ofertas, eso teníamos que representarlo”.

El contralor agregó que para determinar que haya responsabilidades administrativas “debe hacerse una investigación. Estamos hablando de obras del sector salud, pero que están a cargo no del Ministerio, sino de servicios de salud que son descentralizados. Por lo tanto, la responsabilidad que puede haber allí es en el servicio de salud”.

Respecto a las observaciones de Contraloría, sólo se apeló y entregaron nuevos antecedentes para los nuevos hospitales de San Antonio y La Serena. En los otros cuatro objetados, se llama nuevamente a licitación.