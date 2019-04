Política 03-04-2019

Contralor y auditorías municipales: “aquí no hay ninguna distinta vara para medir a nadie”

“Lo que nosotros hemos hecho acá en la municipalidad de Viña, en La Florida, en Illapel, en Guaitecas, en Lo Espejo, etc., es aplicar la metodología que siempre ha aplicado la Contraloría”, aseveró este lunes el contralor general de la república, Jorge Bermúdez.

La máxima autoridad del ente que revisa todas operaciones financieras y administrativas que realizan los organismos del Estado, negó la tarde de este lunes la aplicación de criterios distintos para efectuar auditorías en los gobiernos locales, como lo plantea un informe de la misma entidad dado a conocer por La Tercera en su edición dominical.

El artículo infiere que el déficit de $17 mil millones que se detectó en la Municipalidad de Viña del Mar, sería mucho menor a ese monto.

“Lo primero que hay que señalar es que aquí no hay ninguna distinta vara para medir a nadie. Es tomar la contabilidad de los municipios y realizar la auditoría de la manera en que lo ha hecho siempre la Contraloría. Por lo tanto, a me parece que eso hay que desmentirlo inmediatamente”, expresó el abogado en la sede del Congreso en Santiago.