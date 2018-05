Nacional 22-05-2018

Contraloría detectó irregularidades en farmacia popular de Recoleta

Recoleta marcó un antes y un después en cuanto a la compra de medicamentos cuando en septiembre de 2015 abría la primera farmacia popular del país, la que permitió a sus vecinos acceder a sus remedios a precios considerablemente más bajos.



La iniciativa, que fue imitada por varios municipios del país, recibió un negativo informe de Contraloría que, tras revisar las cuentas de 2016, detectó irregularidades en su gestión, informó este lunes El Mercurio.



Entre esas irregularidades, detalla el matutino, resaltan diferencias en el presupuesto, rebajas de inventario no justificadas y recursos utilizados para pagar deudas municipales.



Según cita El Mercurio, Contraloría el Municipio de Recoleta, liderado por Daniel Jadue (PC), aportó a su farmacia popular recursos que ascienten a los 318,7 millones de pesos, monto que contrasta con el indicado por la directora del Departamento de Salud como percibido (133,4 millones) y con lo aprobado por el concejo (220,2 millones).



De acuerdo al ente fiscalizador, el 64 por ciento de esos 318 millones, es decir, 204,4 millones de pesos, fueron solicitados para el pago de deudas con laboratorios.



Sin embargo, Contraloría detectó que esos dineros "fueron utilizados para el pago de compromisos anteriores que tenía el Departamento de Salud Municipal", publicó el diario.



Contraloría además reportó la "dilatación en el plazo de pago a los proveedores de fármacos por hasta un total de 461 días" desde la recepción de los medicamentos.



La directora del Departamento de Salud de Recoleta, María Eugenia Chadwick, respondió que si bien "hay varias cifras que efectivamente no cuadran", están "preparando el informe para responder a la Contraloría con toda la información".



Chadwick aseguró a El Mercurio que "para nosotros no hay duda de cómo se produjo, solo que la Contraloría no lo entendió".



la directora del Departamento de Salud confirmó que el alcalde Jadue ordenó un sumario para que quede "meridianamente clara la situación de inventario", debido a que Contraloría también advirtió de rebajas en el stock de medicamentos que no están justificados y que ascienden a 48.497.442 pesos.