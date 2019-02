Política 15-02-2019

Contraloría detectó irregularidades en sueldo que recibió ex asesora de Presidenta Bachelet

Un sueldo que excedía en un 67% al promedio del escalafón que realmente debería recibir es lo que detectó la Contraloría General de la República respecto a los honorarios que percibió Estela Ortiz cuando ejerció como secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia (Conain).



La funcionaria de la ex Presidenta Michelle Bachelet y nominada por ella en el cargo, ganó $7.553.813 millones mensuales, o sea $3.047.568 más de lo que correspondía cada mes solo el año 2017.



Cuando se creó este Consejo, en marzo de 2014, la ex Presidenta Bachelet señaló que "Chile está al debe en políticas de protección de infancia y adolescencia y más complejo que eso, todavía hay niños y niñas que viven en situaciones inaceptables".

Para eso, y dentro de las 50 medidas de sus 100 primeros días de Gobierno, creó este comité interministerial que tenía como misión asesorar a la Mandataria e impulsar las transformaciones necesarias para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.

La mesa quedó entonces presidida por la entonces ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón (hoy senadora DC) e integrada por los titulares de Desarollo Social, Fernanda Villegas; Justicia, José Antonio Gómez; Educación, Nicolás Eyzaguirre; Salud, Helia Molina; Hacienda, Alberto Arenas y de la Mujer (en ese entonces Servicio), Claudia Pascual.

Luego algunos de estos nombres variaron con los cambios de gabinete, pero siempre fueron las mismas carteras las que debieron permanecer como integrantes del consejo.

Eso sí el puesto que se mantuvo estable fue el de la secretaria general del comité y la Presidenta designó a la educadora de párvulos y ex directora de la Junji (en el primer Gobierno de Bachelet), Estela Ortiz, quien sería la encargada de informar sus avances y coordinar el trabajo entre el resto de las autoridades.