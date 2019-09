Nacional 01-09-2019

Contraloría detectó viajes injustificados de autoridades comunales por más de 100 millones

La Contraloría objetó una serie de viajes de alcaldes, concejales y funcionarios municipales porque no están justificados y que suman más de 105 millones de pesos.

A través de su página web, informaron que durante este año y el pasado, el organismo ha cuestionado viáticos, compras de pasajes, reembolsos y gastos a rendir.

En este sentido, por ejemplo, cuestionó que la Municipalidad de Hijuelas, en la Región de Valparaíso, gastó más de 22 millones en 2017 por inscripciones, viáticos y pasajes para la participación de concejales y funcionarios de una pasantía realizada en Quito, Ecuador, sin que se haya advertido una relación entre las materias abordadas y las funciones de sus participantes.

Además, en la Municipalidad de Cauquenes, Región del Maule, se dio cuenta de actos administrativos en que se aprobaron capacitaciones internacionales en México y Brasil en 2016 en que no se fundamentó la necesidad de que participaran ni cómo fueron escogidos. Se objetaron más de 22 millones de pesos.

En la Municipalidad de Cunco, de la Región de La Araucanía, se cuestionaron 19 millones de pesos por una gira técnica en 2018 a la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en que no se acreditó la realización de las actividades planificadas mediante certificados u otros documentos.

En tanto, a la Municipalidad de Santo Domingo, de Valparaíso, tres concejales participaron de pasantías de turismo en Costa Rica y Perú que no se logró acreditar cuál es su relación con el quehacer municipal y en que se desembolsaron casi 18 millones de pesos.

Respecto a la Municipalidad de Concepción, se cuestionó un viaje a la conmemoración de los 206 años de la "gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz de la Sierra" en Bolivia, en que se gastaron 7 millones de pesos.

Además, se cuestionó el viaje por 15 millones que realizó para capacitación de autoridades de la planta administrativa y auxiliar del municipio de Quilicura a Varadero y La Habana, en Cuba.

Por último, la Contraloría agrega que se encuentran cuestionado el viaje del alcalde y un concejal de la Municipalidad de Maule por una capacitación a Cuba; y el pago de tres días de viático de autoridades de San Pedro de la Paz que viajaron en comisión de servicio a la República de China.