Política 11-05-2018

Contraloría determinó que protocolo del Minsal por aborto en 3 causales no se ajusta a derecho



La Contraloría determinó que el protocolo de objeción de conciencia que presentó el Ministerio de Salud (Minsal) no se ajusta a derecho.

Según el organismo, se entiende que las entidades privadas que reciben aporte estatal actúan sustituyendo a los servicios públicos de salud, por lo que no pueden entrar en contradicciones con la normativa existente.

"Atendido que por aplicación del aludido decreto con fuerza de ley las instituciones privadas se encuentran impedidas de acogerse a la objeción de conciencia institucional, no puede una regulación de rango inferior contrariar dicho cuerpo normativo", señaló el documento.

A fines de marzo el ministerio de Salud emitió la resolución número 432, exenta, donde señalaba que las clínicas privadas podían invocar objeción de conciencia para no realizar abortos, dejando sin efecto la resolución N° 61, exenta.

La resolución recibió duras críticas y derivó en una interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, quien reconoció que no informó directamente al Presidente Sebastián Piñera por la polémica modificación.