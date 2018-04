Política 20-04-2018

Contraloría informó sobre infraestructura hospitalaria, listas de espera y endeudamiento

Con el fin de conocer los últimos informes y dictámenes referidos a temas como la infraestructura hospitalaria, en especial, los últimos proyectos ingresados por el Gobierno saliente y su estado de tramitación administrativa; problemas generados por las listas de espera, Ges y no Ges, en los Servicios de Salud; y deuda hospitalaria, el contralor Jorge Bermúdez entregó una serie de observaciones a los parlamentarios.

Sobre este último punto dio a conocer una auditoría al endeudamiento de los hospitales públicos, documento que arrojó la instrucción de 27 procedimientos disciplinarios y la orden de reintegrar al fisco $1.138 millones.

El estudio se realizó a 27 centros de salud durante el 2017, revisando sus cuentas de 2016, de lo cual se determinaron las falencias y el endeudamiento generado.

En declaraciones posteriores a la sesión, la autoridad dijo que “el endeudamiento responde a una serie de circunstancias administrativas que llevan problemas en la gestión y, por lo tanto, a que los hospitales estén funcionando en una situación deficitaria”.

“Hay distintos tipos de problemas. Desde pagos excesivos en materia de medicamentos, prestaciones con sociedades médicas que están mal pagadas, deudas que no están reconocidas y así, sucesivamente”, precisó.

Para el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), se trató de una contundente presentación. el parlamentario se refirió a la construcción de hospitales. “Él fue muy enfático en señalar que hay alrededor de 14 establecimientos que tienen reparos; que tienen serias objeciones; que no pueden seguir adelante en licitaciones y adjudicaciones; y que van hacer mérito, seguramente, de una profundización en la Comisión, porque hoy día tenemos que pedirle algunas explicaciones al Ministerio de Salud respecto a estos hechos que son bastante delicados y que vienen, incluso, del periodo anterior”, finalizó.