Nacional 11-04-2019

Contraloría obliga a la municipalidad de La Florida modificar ordenanza por la que multó a diputado Crispi



La Contraloría General Metropolitana determinó que la ordenanza de la Municipalidad de La Florida por la que fue multado dos veces el diputado Miguel Crispi (RD), luego de entregar información de su trabajo legislativo en las calles, "no se ajusta a derecho". El organismo exigió a la autoridad comunal modificar este reglamento señalando que la municipalidad -liderada por el ahora suspendido alcalde de La Florida- "deberá arbitrar las medidas para ajustar el concepto de publicidad y propaganda contenido en su ordenanza N°46 (...) de manera tal que garantice que la difusión de información en el contexto del trabajo y gestión parlamentaria no quede gravada con el pago de los derechos municipales".

Esto asegurando que la ordenanza solo debe remitirse a cobrar derechos cuando se trate a publicidad o propaganda de servicios, bienes o negocios, pero no en estos casos. El diputado del Frente Amplio fue multado dos veces por inspectores municipales con 1 UTM cada vez ($ 48 mil) tras lo cual acusó que esta situación amenaza los derechos de los parlamentarios a realizar parte de su trabajo y también de la ciudadanía a recibir información. "El alcalde desde mayo de 2018 se empeñó en perseguir el trabajo de la diputación, cursando multas por la entrega de informativos en la comuna de La Florida, amedrentando nuestro trabajo territorial y tratando de censurar aquellos contenidos que no son de su agrado", apuntó Crispi. Así, agregó que a su juicio la Contraloría es "clara" y apuntó a que "el alcalde Carter no está sobre la ley y tendrá que modificar la actual ordenanza de publicidad. Se acabó la censura en La Florida”. Además, Crispi recalcó la necesidad de avanzar en una ley que garantice la entrega de información de interés público y llamó al resto de las y los congresistas "a que tengan la voluntad de legislar sobre un tema que les compete directamente".