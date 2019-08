Editorial 20-08-2019

Control de Identidad

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados inició la votación en particular del proyecto que fortalece el control preventivo de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante su ejercicio abusivo o discriminatorio.



La instancia comenzó con la votación del articulado referido a las herramientas digitales a emplear para hacer más efectivo este control, sin sobrepasar los derechos de los jóvenes que sean objeto de esta fiscalización.



Se avanza también en materia de nuevas tecnologías que permitan un procedimiento mucho más ágil, donde se respeten los derechos humanos, la libertad y dignidad de las personas que están siendo controladas.



Lo que se está analizando es abrir la posibilidad para que el carnet de identidad no sea el único documento; un joven que no lo porte podrá presentar su tarjeta nacional estudiantil, cualquier certificado o documento que acredite su identidad e incluso, tendrá facilidades para que a través de líneas de teléfono o plataformas digitales, valide su identificación, para que no tenga inconvenientes que afecten su tranquilidad y su diario vivir.



Cabe agregar que la instancia parlamentaria continuó con la votación del proyecto que sanciona el uso indebido de llamadas a los servicios de emergencia, iniciativa tendiente a sancionar las denominadas pitanzas telefónicas.