Editorial 07-05-2020

Control telemático



La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, escuchó vía telemática la opinión del Ministerio del ramo en relación al proyecto de ley, originado en moción, que modifica la Ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia y la Ley 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, para posibilitar el control telemático de la medida cautelar de prohibición de acercarse a las víctimas de violencia.



La moción se suma a otras iniciativas que ya se encuentran en trámite y al proyecto anunciado por el Ejecutivo, en marzo de este año, que va en la misma línea.



Al respecto, afirmaron que dicha moción se complementa con la iniciativa anunciada por el Gobierno, que fue postergada en su ingreso a trámite debido a la pandemia del Covid-19.



La mencionada propuesta busca, entre otros aspectos, abordar los casos de violencia intrafamiliar desde sede de Garantía y no de Familia, ya que ahí se alojarían solo hechos que no constituyen delitos.



En el último tiempo se ha visto aumentada su demanda, en atención a casos de violencia contra las mujeres, hasta en un 45% más, desde iniciado el estado de catástrofe.



La finalidad es tomar medidas urgentes que no requieran trámite legislativo, para dar celeridad y facilidades a las mujeres que están siendo violentadas al interior de sus hogares y, con esto, acortar los tiempos, debido a la situación de crisis sanitaria por la que atraviesa el país.