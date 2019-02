Crónica 02-02-2019

Controlan incendio forestal en San Javier que arrasó con 138 hectáreas

Fuego por momentos se volvió incontrolable y obligó a la evacuación preventiva de residentes en el sector. Al lugar se desplazó bomberos, Conaf, Empresa Arauco, equipos de emergencia comunal y carabineros.

Un intenso trabajo desarrollaron las unidades ligadas a la emergencia en la comuna de San Javier, para combatir el incendio forestal del sector El Trigal y que por la noche llegó hasta la zona de San Cayetano, afectando unas 70 hectáreas y colocando por momentos en riesgo a decenas de viviendas, cuyos moradores a eso de las 3 de la madrugada debieron ser evacuados preventivamente por carabineros.

Fue tal la violencia del fuego y la intensidad del viento, que bomberos también abandonó el sector, ante un inminente riesgo de sus vidas.

Los voluntarios se reagruparon en una zona segura y se concentraron en proteger los inmuebles no sin antes establecer una estrategia de rápida salida si fuera necesario.

El alcalde de San Javier, Jorge Silva Sepúlveda se desplazó hasta el sector de San Cayetano para interiorizarse en terreno del estado de los vecinos y coordinar el trabajo de sus equipos comunales a objeto colaborar con carabineros en el resguardo de la integridad de quienes viven en el lugar.

“Quiero valorar una vez más el incesante trabajo de nuestros bomberos y la concurrencia de los voluntarios que llegaron desde otras ciudades para ayudarnos en controlar esta emergencia”, dijo el edil a El Heraldo.

El director regional de la ONEMI, Carlos Bernales; agradeció “el trabajo y esfuerzo desplegado una vez más por todas las unidades que combatieron en este incendio”, y pidió “a la comunidad estar atentos para el autocuidado e informar a los organismos de emergencia si observan alguna situación anómala”.

En tanto, el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Linares, Rodrigo Beals, indicó que “desde que se generó la alerta por el incendio en San Javier, mantuvimos personal en nuestros cuarteles y ante el llamado de apoyo despachamos unidades al lugar, primero durante la tarde y luego ya en la madrugada. Se trató de un incendio muy violento el que debió ser atacado por tierra y aire. Afortunadamente no hubo viviendas afectadas y nuestra labor estuvo concentrada precisamente en proteger las casas de quienes vienen en esos sectores”.

El incendio forestal que por momentos se volvió incontrolable motivó la concurrencia de bomberos de Linares, Villa Alegre, Empedrado, Talca y San Javier, quienes junto a brigadistas de CONAF, Arauco y el apoyo aéreo de aviones AT y helicópteros pudieron atacar en diferentes frentes el fuego que a eso de las 4 de madrugada de este viernes terminó por ceder, lo que sumado a la disminución del viento devolvieron la tranquilidad a los residentes.