Política 12-04-2018

Controversia en municipio de Linares por tema trébol de acceso y contrataciones vía Daem

Una nueva controversia se genera en el seno del gobierno comunal de Linares. Durante la jornada de martes, trascendió que se propondría adjudicar las obras para mejoramiento de paisajismo del trébol de acceso de la ciudad, a Indemma, “empresa ligada al actual senador Juan Castro, lo que es lo más controversial de esta propuesta para adjudicar”, según ratificó el concejal Jesús Rojas.

Un tema que debía ser visado por el pleno del Concejo Municipal pero, a última hora, por trascendidos sobre la propuesta para cerrar el proceso, el tema fue retirado de la tabla de discusión. Sobre el particular, el Alcalde Mario Meza señaló que “no sé si la empresa mencionada, es o no propiedad del senador Juan Castro o si tiene o tuvo vínculos con él… lo que sí tengo claro es que si una empresa participa de una licitación abierta y cumple con los antecedentes técnicos, no puedo dejarla arbitrariamente fuera”.

Será en próximas reuniones, el momento para zanjar esto, pero reacciones desató entre concejales y alcalde.

No es el único flanco abierto. Durante la jornada de ayer, trascendió de fuentes reservadas, que el Ministerio Público, Fiscalía Local de Linares, recopila antecedentes para establecer si existió o no fraude al fisco, en los casos de contrataciones vía DAEM, consignados en el informe de Contraloría conocidos a fines del 2017, en el cual el organismo contralor, determinó que no estaban justificadas las labores para las cuales fueron contratados diversos personeros, entre ellos políticos. A la PDI, la Fiscal Carola D’Agostini, encargó diligencias. Ya habrían concurrido a declarar 6 personas en casi 2 semanas.