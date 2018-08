Deporte 07-08-2018

Contundente victoria: Albirrojos no tuvieron piedad ante Escuela de Macul y ganaron por 5 a 0

Quedaron a 4 puntos de la clasificación

Los dirigidos por Rubén Martínez tuvieron una jornada brillante en el Tucapel Bustamante Lastra. Ingresaron con un lienzo apoyando a los trabajadores de la empresa Iansa, lo que fue aplaudido por el respetable.

Aunque en los primeros minutos el equipo se vio bastante ansioso por abrir el marcador, la frase clave para tranquilizarse y llegar al arco contrario fue la que les expresó desde la banca el estratega Martínez, “Jueguen hacia adelante”, un reto que les cambió el chip a los jugadores que fueron en busca del gol, pero ahora con tranquilidad.

Era el debut en casa de los albirrojos bajo la batuta de Martínez. Llegaban al polideportivo con dos partidos de forasteros con un empate y una victoria. Había mucho interés por parte de los hinchas de ver la nueva puesta en escena del deté, un ex jugador que fue goleador histórico y que está plasmando sus vivencias en este equipo. A los 4 minutos, fue Johann Barrera quien comenzaba a causar problemas, luego centro de Fuentes y no alcanzó a llegar Saldaña. Los linarenses seguían machacando en los primeros minutos. Seria Arriagada el que tuvo un cabezazo sobre el horizontal. Al minuto 16, el juez del partido anuló el tanto de Castro por posible posición de adelanto.

Matías Parra, tuvo otra ocasión antes que los albirrojos abrieran el marcador, con un remate desde fuera del área. A los 24, llegó el primer tanto luego de tres consecutivos lanzamientos laterales. Fue Diego Fuentes, que habilitó a Johann Barrera, quien sacó el centro en el arco norte y apareció Felipe Tenorio para anidar el balón al fondo de la red con un toquecito y con mucha técnica, fue el primero para los linarenses.

A esas alturas del partido Deportes Linares era el equipo que proponía y quería más. Al minuto 28, un tiro libre de Mauricio Iturra quien también estaba debutando en casa, cabeceó Irribarra y la pelota casi se va a la red.

Un error en la defensa de los forasteros que no pudieron despejar el balón, a los 38 minutos. El portero Fernando Bravo que se mandó una “chambonada” tras el remate de Johann Barrera para anotar el 2 a 0. Dos minutos más tarde un tiro libre ejecutado por Iturra, fue conectado por Julio Castro quien apareció fantasmalmente y factura el 3 a 0 para los dueños de casa.

A los 43 en la última jugada del primer tiempo, Tenorio, lo tuvo nuevamente para Deportes Linares. Con un tranquilizador 3 a 0 se fueron al descanso.

RECONOCIMIENTO

En el entretiempo el presidente de la Asociación de Fútbol Viejos Cracks, Luis Vergara, entregó un galvano al técnico Rubén Martínez, por su trayectoria en el fútbol profesional lo que sirvió para presentar al nuevo cuerpo técnico.

COMPLEMENTO

Lo que pudimos apreciar en el terreno de juego es que los jugadores ya están respondiendo a la mecánica del estilo del nuevo estratega linarense. El primer cambio lo realizó a los 57 minutos, ingresó Eliacer Pérez por Diego Fuentes que hizo un buen partido.

A los 60 minutos llegaría una genialidad de Felipe Tenorio, quien proyectó un balón para el recién ingresado Pérez, quien sacó el centro y Saldaña se encargó de anidar el balón al fondo de la red, apuntando el 4 a 0.

La hinchada seguía disfrutando del carnaval de goles de los albirrojos, y a los 68 minutos, tiro libre ejecutado por Iturra, pelota que va al área, pivoteo de Irribarra y aparece nuevamente Castro, decretando el segundo personal y el quinto para Deportes Linares.

Otro de los cambios en el “depo” fue la salida de Barrera, para dar paso a Lucas Mondaca a los 70 minutos. John Jara, no cobró un penal clarito en área de Macul, fue derribado, el jugador linarense Matías Parra por Rodrigo Pérez y no lo sancionó. Al minuto 75, llegaría el último cambio de los dirigidos por Martínez, Valther Rozas por el “patrón” en la defensa, Alejandro Fariña.

Un Deportes Linares, que marcó la diferencia frente al colista Macul. Un día del niño que fue celebrado con 5 sonrisas en el Tucapel Bustamante Lastra. El próximo rival será el equipo de Tomas Greig, en Rancagua, y en cancha sintética.

FOTO: Julio Castro fue una de las figuras de los albirrojos.

2: Los dirigentes dieron la bienvenida al nuevo técnico, Rubén Martínez, que debutaba en casa.



ESTADÍSTICAS

D. Linares (5): Pérez, Fariña, Irribarra, Arriagada, Fuentes, Iturra, Parra, Barrera, Tenorio, Saldaña y Castro. DT: Rubén Martínez.

E. Macul (0): Bravo, Leiva, Pérez, Camus, R. Pérez, Wagenreld, M. Camus, Mondaca, Torres, N. Torres, y Aguinanna. DT: Marco Moscoso

Goles: Tenorio, Barrera, Castro (2), Saldaña.

Tarjeta Amarilla: Eliacer Pérez

Publico: 734 personas controladas

Recaudación: $775.000

Juez: John Jara (4).



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo