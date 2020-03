Opinión 20-03-2020

Convención Constitucional





El proceso constituyente ya en curso está en concordancia con la reforma constitucional que siguió al Acuerdo político alcanzado por la mayoría de partidos con representación parlamentaria. Posteriormente dicho Acuerdo ha sido apoyado por otros partidos y también por numerosas Organizaciones sociales, incluyendo una Federación de Estudiantes secundarios. Apoyos críticos, es verdad, pero apoyos al fin. Ese Acuerdo y esa Reforma constitucional subsecuente, fueron una consecuencia de las masivas movilizaciones sociales pacíficas ocurridas en todo el país el 25 de Octubre de 2019. Particularmente numerosa fue la de Santiago. ( 1 millón y medio de personas…).

La reforma constitucional autoriza una reforma constitucional total o parcial mediante Convención Constitucional elegida totalmente por elección ciudadana o por una Convención Constitucional mixta, en la que sólo la mitad de sus miembros sea elegida y la otra mitad la designaría el Parlamento, entre sus miembros. Claro, teóricamente podría haberse aproximado más a una Asamblea Constituyente, pero el Acuerdo no daba para eso. Es lo que lograron y con esa situación debemos avanzar todo lo que se pueda.

Esta Convención Constitucional será, sin duda, un avance democrático significativo a pesar de algunas debilidades importantes que tiene. Dentro de las debilidades, se pueden señalar cuatro: 1. El Quorum de 2/3 de los miembros en ejercicio establecido para los acuerdos de la Convención. 2. La exigencia indebida establecida por los partidos políticos respecto a la participación de personas Independientes en la elección de los miembros de la Convención. Exigencia de un alto número de ciudadanos que avalen cada postulación, esa exigencia antidemocrática tiene por objeto dificultar la participación ciudadana y fortalecer la partidocracia decadente. 3. La falta de consulta con los pueblos originarios, respecto a su participación en dicha Convención. 4. El número de Convencionales debiera ser al menos el doble del número de Diputados actuales, como una forma de garantizar una mayor diversidad de la representación ciudadana.

¿Por qué la Convención Constitucional, elegida totalmente por la ciudadanía, es un avance democrático?

Porque una nueva Constitución no podría tener su origen en un Parlamento que está deslegitimado como no se había visto en los últimos 50 años. Las corrupciones, los privilegios y las irresponsabilidades son tan evidentes, que no vale la pena abundar en mayores antecedentes.

Conjuntamente y de la mano con lo dicho anteriormente, el desprestigio de los Partidos políticos, en general, particularmente sus cúpulas dirigentes, viene a complementar un patético cuadro que debilita la Democracia en nuestro país. Ambas instituciones son parte del problema, no de la solución. Sólo una ciudadanía y organizaciones comprometidas con la Democracia podrá cambiar a fondo la corrupción, la demagogia, el clientelismo, el caudillismo y otros vicios que corroen el alma de los Partidos y del Parlamento. Soquimich, Penta, las pesqueras, aguas andinas y otras, penan en el Parlamento y en las sedes de varios partidos políticos... El precio y el peligro de esos vicios y delitos es la sobrevivencia misma de la democracia. ¡y la democracia hay que defenderla con honestidad, fuerza y convicción!

Porque existe la probabilidad que otros hombres, otras mujeres, jóvenes y adultos honestos contribuyan a recuperar la dignidad de la política con mayúscula, por eso es un avance. Para enfrentar este desafío, la gran mayoría de los militantes de base y algunos dirigentes honestos de los partidos, tienen, por supuesto, un lugar al lado de otras personas, ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el destino democrático de Chile.

Si y solamente si, la ciudadanía logra elegir una cuota contundente de Independientes honestos e idóneos, hombres, mujeres, jóvenes y adultos en la próxima CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL, habremos dado un gran paso para la recuperación democrática de Chile.







(Pedro Sepúlveda Alarcón, sociólogo)