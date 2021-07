Crónica 01-07-2021

Convención Constitucional: a pocos días de su instalación especialistas desglosan su funcionamiento



El analista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, expresó que la primera sesión será muy importante ya que en ella se elegirá al presidente del organismo y se definirá su forma de trabajo.



Un hito en el país se vivirá este domingo 4 de julio cuando se realice la ceremonia inaugural y de instalación de la Convención Constitucional en el Palacio Pereira en Santiago. En ese lugar los 155 miembros electos del organismo asumirán sus cargos e iniciarán el proceso de construcción de la nueva Carta Fundamental.



Mario Herrera, académico e integrante del Centro de Análisis Político (CAP) de la UTalca, explicó cómo será esta primera reunión, la que se iniciará con la promesa o juramento de los integrantes, siendo la anfitriona la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares.



“Ellos, al momento de prometer o jurar en el cargo, tienen que respetar el acuerdo que se hizo y se vio plasmado en la reforma a la Constitución y que indica que Chile es un país democrático, además de los tratados internacionales adscritos y los fallos de la Corte Suprema vigentes hasta hoy”, señaló.



Posteriormente se efectuará la elección del presidente de la Convención, a lo que sigue la definición del reglamento que indicará cómo se organizarán en sus reuniones, lo que no está contenido en la reforma constitucional que dio origen a la instancia.



“La Convención es independiente de los poderes del Estado y es libre de definir su forma de organización. Esta puede ser en torno a comisiones, como lo hace el Congreso, o también en torno a un trabajo territorial, teniendo asambleas o plenos que se desarrollen en distintas regiones”, sostuvo.



Por otro lado se definirá cómo se discutirán los artículos que se incorporen en la Carta Magna. “Se pueden discutir por capítulo, también se puede definir la idea general y luego los detalles. Todo ese tipo de cuestiones que no están reglamentadas en la reforma constitucional serán materia del reglamento que definan en las primeras reuniones”, indicó.



Participación



La académica e integrante del Centro de Estudios Constitucionales de Chile (CECOCH) de la UTalca, María Ignacia Sandoval, precisó además que durante estas sesiones se deberán especificar los mecanismos de participación ciudadana. “Determinar cómo la ciudadanía, que no fue electa para formar parte del órgano, va a poder participar. Se podrían utilizar diversas fórmulas, como audiencias a las que se inviten a expertos o en las que participen personas que quieran expresar su opinión respecto de alguna propuesta, también se podrían generar audiencias públicas temáticas, entre otras variantes”, expresó.



Cabe recordar que la Convención Constitucional tiene nueve meses para escribir la nueva Constitución, con la posibilidad de prorrogar su trabajo por otros tres meses adicionales.