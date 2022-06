Política 26-06-2022

Convencional Arturo Zúñiga (UDI) visitó Linares impulsando campaña por el rechazo

Arturo Zúñiga, convecnioanl por el distrito 9 de la UDI (Región Metropolitana), visitó Linares para realizar un encuentro con personeros locales de su sector, con el senador Juan Antonio Coloma y el diputado Gustavo Benavente, para hablar sobre la labor de la Convención Constitucional, cuya tarea está pronta a terminar.



Zúñiga, ex Subsecretario de Redes Asistenciales en el Gobierno de Sebastián Piñera, indicó que "cuando tuvimos un Plebiscito de entrada que gana con un 80% diciendo que ya no queremos la Constitución del 1980", nosotros los convencionales teníamos una misión muy clara: proponer algo de sentido común a la Ciudadanía, proponer algo que diera respuesta a las demandas sociales por las cuales marcharon justamente personas en octubre de 2019, Y, claramente, la Ciudadanía comenzó a darse cuenta que esta respuesta de convencionales constituyentes no fue la que esperaban, que todas esas esperanzas estaban puestas en esta Convención, por primera vez conformada en Chile..."



Agregó que " cuando u o ve este texto final, claramente, la Convención fracasó en el fondo, que es dar respuesta a temas como mejores pensiones, solucionar listas de espera, para una mejor calidad de la Educación, la Seguridad... Pero también fracasó en la forma, porque vimos una Convención totalmente radicalizada y que no pudo cumplir ese anhelo de construir la casa de todos y de sacar la propuesta que, ojalá, se aprobara por una gran mayoría en nuestro país, de unir y sanar esa herida que estalló el año 2019."



Este fin de semana, la Convención deliberada el informe de la Comisión de Armonización del texto, para votarlo en el pleno los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio, hasta su despacho total. El 4 de julio se entrega la propuesta final al Presidente Gabriel Boric.