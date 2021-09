Política 23-09-2021

Convencionales constituyentes se reunieron en Campus Santiago de la UTalca



La académica de la Universidad de Talca y convencional por el distrito XVII Maule Norte, María Elisa Quinteros, agradeció la colaboración de la casa de estudios con el proceso constituyente.



“Nos reunimos porque queremos encontrar o evaluar los consensos y los disensos respecto de las comisiones temáticas. Hay que recordar que esta semana estamos votando el reglamento, pero a partir de octubre comenzaremos con los temas de fondo que dieron origen a este proceso: pensiones, salud, sistema de gobierno y organización del Estado, por ejemplo”, así lo afirmó la convencional constituyente y académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTalca, María Elisa Quinteros.

La representante fue uno de los once convencionales independientes que participaron de una reunión en el Auditorio del Campus Santiago de la casa de estudios. Los integrantes de la cita pertenecen a una articulación denominada Movimientos Sociales Constituyentes.

La directora del Campus Santiago y académica de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la UTalca, Patricia Rodríguez, estuvo a cargo de la coordinación y la preparación de las instalaciones para recibir a las autoridades. “Como universidad pública debemos contribuir a este proceso constituyente, facilitando las herramientas para que los convencionales debatan en torno a temáticas de amplia relevancia social. El Campus Santiago y la UTalca siempre tendrán las puertas abiertas y colaborarán en el desarrollo de la Nueva Constitución”, indicó.

“Yo estoy muy contenta, hace tiempo que trabajamos con la universidad, no solo por el hecho de que yo sea parte de los académicos y académicas. Desde el comienzo el rector y todo el equipo docente han estado muy llanos a colaborar con el proceso”, señaló Quinteros.

La académica destacó la buena disposición de la Universidad respecto a facilitar las dependencias, lo que calificó como “política de manos abierta a la participación ciudadana”.

Finalmente, la convencional y académica de la UTalca explicó que esa contribución no se enfoca solo en la formación, “sino que obedece también al espíritu y valores que la universidad declara. Uno de esos es el rol social, el compromiso de colaborar no solo a nivel del Maule, sino que lo vemos también acá, donde se abren las puertas para llevar a cabo esta reunión. Y sé que más adelante también seguirán abiertas las puertas”, recalcó.