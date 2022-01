Política 27-01-2022

Convencionales ingresaron iniciativa de norma que pone plazos al presidente de la república para el pago de la deuda histórica al profesorado



Otro gran paso en la lucha por el pago de la denominada “Deuda Histórica” dio el Colegio Metropolitano de Profesoras y Profesores de Chile encabezado por su Presidente Mario Aguilar, junto a 15 convencionales, al presentar una Iniciativa de Norma que establece plazos para su solución.

El artículo transitorio en sí, determina los plazos que tendrá el Presidente de la República para el pago de la deuda: “El Presidente de la República deberá presentar, en un plazo de dos meses desde la vigencia de la presente Constitución, un proyecto de ley que contenga mecanismos para que el Estado solucione definitivamente la deuda histórica en favor de los profesores y profesoras del país, a raíz de la “asignación especial” contenida en el Decreto Ley N°3.551 del año 1981, estableciendo una reparación a sus titulares actuales o a sus herederos. El órgano legislativo deberá tramitar tales proyectos de ley en un plazo de tres meses. La norma aprobada deberá solucionar la deuda señalada en un plazo no mayor a 5 años, una vez terminada su tramitación. La iniciativa presidencial no obstará a que quienes detenten iniciativa legislativa en virtud de esta Constitución, presenten sus propias propuestas, las que serán tramitadas en el mismo plazo del inciso anterior”.

Mario Aguilar, líder del profesorado de la región metropolitana, se manifestó muy feliz por este paso y valoró que surja desde la Convención, “que sea acá donde surja una iniciativa de norma para que constitucionalmente se establezca la obligación de solución, nos parece un tremendo paso, no costó lograr las firmas, y eso señala la voluntad del órgano de dar solución, cosa que no ha existido en Gobiernos pasados, y esperamos por lo tanto que sea aprobada”.

El Dirigente recordó que 20 mil docentes han fallecido, “se fueron de este mundo sin tener justicia, y quienes siguen vivos tienen pensiones de 120, 150, 200 mil pesos, pensiones miserables, que a veces andan mendigando para obtener recursos para subsistir. Por ello, agradecemos de mucho corazón esta iniciativa de los convencionales, que es un acto ético, de reparación, de sanar una herida que el Profesorado de Chile”



Wilfredo Bacián, uno de los gestores de dicha norma, dijo que “esta es una demanda social histórica, y se debe lograr una reivindicación, para quienes educaron a tantas generaciones de niños y jóvenes del país “

La Dirigenta Nacional y Encargada de las y los Profesores Jubilados y de la Deuda Histórica, Patricia Muñoz, recordó que “no sólo fuimos maltratados por la Dictadura, sino que también por los denominados gobiernos “democráticos” al no darnos solución, por ello agradecemos a los convencionales, miles de profesores y sus familiares estamos esperanzados de que esto algún día tenga solución”

Por último, la icónica Patricia Garzo Norambuena, Profesora Normalista, incansable luchadora de la causa, a sus 74 años, explicó que “por años hemos luchado para que esta deuda no caiga en el olvido, es así como desde hace 16 años cada jueves del año nos manifestamos en el frontis de La Moneda. Hoy, hay colegas de 90, 100 y más años, esperando este logro, algunos en muy delicado estado de salud, por eso valoramos y agradecemos el apoyo de la Convención, nos deja muy contentas”