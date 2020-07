Crónica 24-07-2020

Convenio CNR - Gore Maule destinó $700 millones para la construcción y rehabilitación de obras de acumulación en 7 comunas de la región





Destacan el reemplazo de las últimas válvulas del embalse Bullileo y la construcción seis de embalses de regulación corta en Cauquenes.



La Comisión Nacional de Riego (CNR) informó los resultados del concurso 104-2020 denominado “Concurso de Obras Civiles CNR-Gore Maule”, el cual benefició con $700 millones a doce proyectos de obras de acumulación del recurso hídrico que se desarrollarán en siete comunas de la región.



Con los recursos transferidos por el Gobierno Regional a la CNR se construirán y rehabilitarán once embalses de regulación corta; una obra de acumulación menor, que permite a agricultores que riegan por turno, acumular agua durante toda la noche o fin de semana. Seis de los once embalses estarán ubicados en la comuna de Cauquenes.



El Intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, señaló que, “este Gobierno Regional ,a través del convenio con la Comisión Nacional de Riego, no tan solo ha destinado recursos a obras de acumulación, sino que también a obras de conducción, distribución y regulación y hemos apoyado fuertemente a nuestra pequeña agricultura, con sistemas de riego que utilizan energías renovables, porque tal como nos ha solicitado el presidente Sebastián Piñera, queremos una agricultura moderna y limpia y para esto la infraestructura de riego es determinante”.



Mientras, el Coordinador Zonal de la CNR en la región del Maule, Marcelo Díaz, señaló que, “la escasez hídrica que nos ha afectado en los últimos años nos recuerda la importancia que tienen las obras de acumulación en sus diversas magnitudes, por lo tanto, agradecemos al Gobierno Regional por los recursos transferidos, que nos permitieron organizar un concurso que benefició a siete comunas con este tipo de obras”.



Díaz agregó que “las lluvias de este año no nos pueden hacer olvidar lo perjudicial que ha sido la sequía para nuestra agricultura, por esta razón seguiremos trabajando para que Maule con cuente con diversas obras y sistemas de riego que nos permitan acumular, conducir y regar de manera eficiente y cuidando un recurso tan valioso como lo es el agua de riego”.



A su vez el presidente del Consejo Regional, Rafael Ramírez, señaló que “para este Gobierno Regional el riego sin duda es un elemento prioritario en nuestro objetivo de desarrollar la región, por lo tanto, nos alegra que estos recursos traspasados a la CNR se traduzcan en diversas obras de acumulación, tan importantes para asegurar el recurso hídrico”.



Además de los once embalses de regulación corta, el concurso del convenio CNR-Gore Maule permitió que con recursos públicos más el aporte de los regantes se puedan construir cinco líneas de aducción de aguas y el reemplazo de dos válvulas de compuertas y 2 de regulación del embalse Bullileo en la comuna de Parral.



Máximo Correa, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Longaví, señaló que “estamos muy agradecidos con la constante ayuda que recibimos por parte de la Comisión Nacional de Riego, lo cual nos han permitido mantener este antiguo embalse, cuya construcción se inició en 1929. Agradecemos también al Gobierno Regional del Maule, ya que con estos últimos recursos podremos cambiar válvulas que tienen 75 años de antigüedad y beneficiar con esto a cinco mil familias cuyas labores agrícolas dependen del buen funcionamiento del embalse Bullileo”.