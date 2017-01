Crónica 03-01-2017

Convenio de colaboración técnica entre INIA e Indap realizó 2.300 capacitaciones a extensionistas

A nivel nacional participaron 850 asesores técnicos de programas SAT y PRODESAL quienes recibieron capacitaciones donde se abordaron diversos temas de manejo productivo y agronómico.



Con la presencia de las más altas autoridades del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP se dio cierre oficial al convenio de colaboración y transferencia de recursos entre ambas instituciones para el fortalecimiento técnico de expertos y extensionistas. La ceremonia se realizó en el Centro Regional de Investigaciones INIA La Platina y contó con la presencia de los asesores técnicos de los Programas SAT y PRODESAL de la Región Metropolitana que aprobaron con éxito los talleres.



La premiación fue liderada por el Director Nacional de INDAP, Octavio Sotomayor, y el Director (s) de INIA, Horacio López, quienes entregaron los diplomas y llamaron a los egresados a seguir perfeccionándose en aspectos técnicos de manera de transmitir toda esa experiencia y conocimientos a los pequeños agricultores. Ambas autoridades deslizaron la posibilidad de renovar el convenio para el año 2017 de manera de profundizar en otros temas y llegar a más extensionistas.



dscf3886Este convenio se sustenta en la experiencia de más de 50 años de INIA en transferencia tecnológica y busca contribuir a la estandarización de esta práctica y el mejoramiento del proceso de asesoría técnica en el país. A nivel nacional, participaron 850 extensionistas y se impartieron más de 2.300 cursos en total, los que involucraron a 93 especialistas de INIA y 22 profesionales externos en su calidad de capacitadores.



Estas capacitaciones estaban dirigidas a extensionistas PRODESAL, Servicio de Asesoría Técnica (SAT), Profesionales y funcionarios de INDAP desde las regiones de Coquimbo a Aysén. Durante este año se consideraron 136 actividades a nivel nacional entre visitas prediales, talleres en sala y días de campo, junto con la elaboración de 18 manuales con recomendaciones de manejo, incluyendo 18 pautas de chequeo de manejo agronómico con los requerimientos de clima y suelo, época de plantación, preparación de suelo, siembra, fertilización, control de malezas, enfermedades y plagas, riego y cosecha, entre otros parámetros relevantes para el éxito de cada rubro.



Álvaro Miranda es Jefe Técnico PRODESAL de la comuna de Curacaví y trabaja con 175 agricultores. El extensionista se mostró satisfecho por los conocimientos adquiridos y espera que el convenio se renueve para el próximo año. “Para definir este proyecto la palabra es excelente. Tuvimos buenos capacitadores y la información fue atingente a nuestro trabajo. Yo hice tres cursos, tomates, nogales y papas porque los tres rubros los veo y me sirvió mucho la información que me dieron. En todos los rubros tuve la mejor asistencia, porque me esforcé mucho para asistir a los talleres de aula y campo porque realmente me interesaba. Volvería a participar de todas maneras si se renueva el convenio”, sostuvo Miranda.



dscf4136El Director Nacional de INDAP, Octavio Sotomayor, consideró que el curso fue “exitoso”. La autoridad resaltó que “es parte de una política más amplia del INDAP dirigida al mundo de los profesionales Prodesal, PDTI y otros consultores, en que estamos promoviendo distintos mejoramientos. Lo que queremos es dignificar la profesión de extensionista, que sean reconocidos profesionalmente, que tengan las mejores condiciones contractuales y salariales, y que se puedan perfeccionar en lo profesional y esta iniciativa es parte de ese pensamiento”.



En tanto, el Coordinador Nacional del área de transferencia tecnológica INIA, Marcelo Zolezzi destacó la gran cantidad de cursos realizados y espera que toda esa información llegue finalmente a los agricultores. “Los números hablan por sí solos. Cuando hablamos de una participación de 850 extensionistas a nivel nacional y de la realización de alrededor de 2.300 capacitaciones, estamos frente a grandes números. Gracias a eso, hoy existe la posibilidad de armar redes, nuevos proyectos y se están apalancando recursos. Paralelo a eso, hay 93 profesionales de INIA que están involucrados en este proyecto. Es una instancia muy importante que capacitemos a los extensionistas y que ellos puedan llevar toda la información a nivel de campo”, puntualizó Zolezzi.



En la Región Metropolitana se trabajó en rubros demandantes de las hortalizas como el tomate invernadero y papas. En frutales se puso énfasis en nogales, mientras que en ganadería se desarrollaron actividades en caprinos. A nivel regional, fueron 31 los extensionistas que recibieron la certificación y que lograron fortalecer y actualizar los conocimientos y competencias.