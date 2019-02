Crónica 10-02-2019

Convenio Minvu- Subdere facilitará y financiará la reparación de hoyos de emergencia en calles maulinas

Luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo modificara la Ley de Pavimentación Comunal para facilitar el proceso de bacheos de emergencia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo potenciará el financiamiento de estos trabajos.



El Seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, Gonzalo Montero, y el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Maule, SUBDERE, Pablo Amaro, acompañados por el Director Regional(s) de Serviu, Claudio Daneck, el Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán y el Presidente del Capítulo Regional de Municipalidades, Bernardo Vásquez, dieron a conocer los alcances del convenio suscrito entre ambas instituciones que busca facilitar y financiar la reparación de hoyos de emergencia en las calles de cualquier comuna de la región.

El convenio considera las modificaciones realizadas por el Minvu a la Ley de Pavimentación Comunal que facultan a los municipios a tapar hoyos de emergencia sin la necesidad de presentar previamente un proyecto al Serviu y, además, considera el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subdere que potenciará el financiamiento de bacheos.



En este sentido se debe destacar que con la nueva ley N° 21.111 ya publicada en el Diario Oficial que modifica a la ley 8.946, se facilita la respuesta a una evidente necesidad ciudadana que en muchas ocasiones se ven expuestos a lamentables accidentes ocasionados por los baches o irregularidades no reparados. La antigua ley existía desde el año 1949 con muchas restricciones a los municipios y una serie de trámites burocráticos que ahora se han simplificado. La modificación a la ley establece, entre otras cosas, un tope máximo de 20 metros 2 de superficie a reparar, en el entendido de que extensiones más grandes requieren de soluciones más definitivas. En la modificación de la ley se citan varias opciones, desde las más provisorias como el sellado de juntas y grietas o el bacheo hasta otras como el retiro en mayor profundidad del hormigón o mezcla asfáltica.



El seremi del Minvu, Gonzalo Montero, destacó que “una vez aprobada y promulgada la nueva ley iniciamos la búsqueda de generar nuevas herramientas para que los municipios puedan contar con el financiamiento necesario para aplicar la normativa vigente. El Minvu cuenta con distintas líneas de financiamiento, unas para reparar calles y veredas que se conoce como Pavimentos Participativos y Vive tu Vereda, donde la comunidad participa y postula, pero otro se relaciona a este convenio que es para las reparaciones de emergencia, algo con los que los municipios tienen que batallar permanentemente. Antes no contaban ni con las facultades ni con los recursos para hacerlo, pero ahora tendrán ambos para hacer reparaciones en menos tiempo”, explicó.



Por su parte, Pablo Amaro, representante de la Subdere en el Maule, indicó que “el acuerdo busca solucionar un problema del que hace tiempo las municipalidades se quejan: la falta de financiamiento para tapar hoyos. Ahora los municipios podrán presentar a este programa de la Subdere proyectos de hasta 59 millones 990 mil pesos, cifra que alcanza para financiar cerca de 115 bacheos de 16 m2 con asfalto y 65 bacheos de 16 m2 con hormigón. Para participar del proceso podrán postular directamente en la Subdere, sin tener que pasar por el Serviu, en un proceso más rápido y menos costoso. El PMU de emergencia no tiene plazos ni fechas de postulación y su aprobación depende de la disponibilidad presupuestaria y la priorización de la Subdere”, acotó.



Para el Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, “acá estamos cumpliendo el compromiso del Gobierno del Presidente Piñera que es construir ciudades más amigables con los adultos mayores, ciclistas y automovilistas y sin duda con este convenio se facilita la solución a los graves problemas que presentan los hoyos que existen en las calles y veredas”.



La noticia también fue recibida de muy buena manera por el presidente del capítulo regional de municipalidades y edil de Pelarco Bernardo Vásquez. “Es una tremenda noticia, tarea y beneficio para los municipios, ya que siempre ha sido una gran burocracia tapar un evento y en este sentido nuestra misión será hacer un completo catastro en toda la región y presentar iniciativas”.