Opinión 29-06-2019

Convento viejo

Una noche de invierno, fría, embancada de niebla, delante mío se iluminó un sector del potrero.

Quedé impávido, pues no comprendía de dónde podría venir, así de improviso, esa extraña luz.

Dentro del espacio que abarcaba la luminosidad había una mesa con seis personas junto a ella

Todos, a excepción de uno, estaban de pie.

En un extremo había alguien que algo así como un bastón.

El lado opuesto lo ocupaba el único que marcaba la nota discordante; semi sentado, casi en un ángulo de la mesa, miraba de soslayo hacia donde yo estaba -. Quizás me observaba, no lo sé.

Todo era luz, pero tenue.

Los contornos de los cuerpos eran delineados como filamentos de una ampolleta.

La línea de las figuras llegaba en forma cónica hasta el suelo, por lo que las vestimentas daban la impresión de ser túnicas…o sotanas.

Recuerdo haber dado la vuelta y regresar a paso largo…, tan largo como el despertar de ese sueño tan vívido.

¡Todo había sido un sueño!…Me costó asimilarlo, ya una vez despejado, pues había sido demasiado real.

2.-Siempre los Jesuitas han sido fuente de leyendas.

Es así cómo cuando se fueron de la zona de Longaví, dieron origen

a una serie de ficciones.

Muchas de ellas giran en torno a entierros -tesoros escondidos-. Apariciones, o el doblar de una campana en el río Longaví, el día de Todos Los Santos.

Impregnado de todo este misterio siempre me llamó la atención que el retén ubicado en el lugar denominado “Los Cruceros” tuviese el nombre de “Convento viejo“ ya que en ese zona nadie tenía memoria que alguna vez hubiese existido alguno.

Un día conversando con un veterano me dijo que el dicho retén antiguamente se encontraba cerca de donde estábamos en ese momento - bastante más lejos de su ubicación actual-.

Luego al ser trasladado a “Los Cruceros” conservó el mismo nombre: “Convento Viejo”

Con un bastón que portaba, me señaló el lugar donde estuvo – el Retén-.

Junto a ese punto hay un estrecho callejón, al final del cual, cuando él era chico –complementó-, aún había restos de los cimientos de lo que todos los antiguos decían había sido un convento.

Ansioso fui de inmediato a mirar; entré por el mentado callejón, que estaba cerca de mi casa.

Al llegar a su término vi un montículo.

Busqué y removí algo encontrando una vieja llave, pero estaba todo muy enmarañado así que como ya oscurecía me fui pensando en volver al otro día.

Generalmente esos cúmulos se forman donde ha habido algún tipo de construcción, y los restos de ésta se van cubriendo con vegetación.

Eso hizo volar mi imaginación respecto al supuesto convento qué pudo haber existido ahí.

Debido a una repentina enfermedad no volví, y así pasó el tiempo sin yo regresar.

La llave antes mencionada quedó como curiosidad sobre un mueble.

Tiempo después, ya repuesto de mi dolencia, salí a caminar, y, al pasar junto al dicho mueble, tomé la llave, observándola pensativo.

Era el atardecer de un día de verano.

Deambulando distraídamente me encontré en el potrero donde había encontrado la llave.

En ese momento me percaté que era el mismo sitio donde había aparecido, en ese sueño tan vívido que tuve, una luz cubriendo una mesa con gente a su alrededor.

Ahora, en lugar del montículo abandonado que había visto hacía poco tiempo, se erguía una construcción.

¡No podía ser! ¡Antes nada había construido ahí!

Era una barraca de madera; parecía una bodega, o una cabaña.

Desconcertado, me acerqué a esa especie de galpón.

La puerta estaba cerrada con un cerrojo grande y muy antiguo.

Fue instintivo el tratar de introducir en la cerradura la llave que llevaba en la mano.

Calzó perfectamente. La hice girar y empujé la puerta.

Había allí muchas banquetas, y, al fondo una mesa tras la cual, destacaba un crucifijo.

Delante de ella, a un costado, había un estrado y, al frente de éste, un atrio o algo así.

¡Era una capilla! ¡La mesa era el altar!

En el silencio se dejó escuchar una letanía, y, en el altar, reparé que había cinco hombres vestidos con una túnica .

En un extremo estaba uno con un bastón quizás un báculo.

Era la misma escena que vi en sueños. Sólo faltaba uno, de aquella visión, el que aparecía semi sentado en un vértice de aquella mesa.

Estaban cantando el Réquiem –entonces recordé que era el día de todos los santos y lo que oficiaban era la misa de difuntos.

Me acerqué colocándome en el extremo de la mesa dónde no había nadie.

En ese momento sentí un repicar de campanas…, luego, la escena se fue esfumando…

El paisaje volvió a ser el de antes, pero el repicar continuaba, monótono, llegándome un sonido apagado, triste.

Fui hacia donde creí sentirlo.

Al ir acercándome el sonido fue diluyéndose entreverado con el murmullo del cercano río Longaví - que corría por el fondo de una quebrada -. Y el armonioso cántico de cinco siluetas encapuchadas - las que fugazmente vi deslizarse desde lo alto del barranco - …., por delante del sendero que yo iba siguiendo…



(Manuel Antón)