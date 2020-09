Opinión 02-09-2020

Conversando sobre turismo con: Christopher Rebolledo



Hoy conversaremos con un joven linarense que sabe bastante sobre turismo y bastante más sobre lo que es el conservacionismo y el medio ambiente. Se trata de Christopher Rebolledo Andaur, de profesión Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Licenciado en Educación, vicepresidente de la Fundación Hualo y actual administrador del Parque Cordillera Los Quemados.

- Christopher, cuál es tu visión en relación al turismo como una herramienta eficaz de desarrollo productivo para Linares.

El turismo como actividad económica hoy en día es imposible disociarlo del ecoturismo. Para que el turismo se transforme en el motor económico de nuestra ciudad, debe plantearse desde una visión integral del territorio, que en conjunto apuesta por proteger sus espacios, urbanos, rurales y naturales, mediante un desarrollo social basado en la relación armónica de todos los seres vivos y elementos que componen nuestra tierra. Creo firmemente en que las autoridades deben poner más esfuerzos en potenciar este sector económico, que bien encadenado y desarrollado, genera beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos permanentes para nuestra gente.



- Qué piensas en relación a efectuar una apertura del sector precordillerano y cordillerano de Linares al turismo en general, sea este nacional o internacional.

Actualmente no existen las condiciones adecuadas para una apertura masiva e inmediata de la zona como destino turístico nacional e internacional. La ciudad y su entorno no está preparada óptimamente para experimentar un crecimiento explosivo en torno al número de visitantes que pueden elegir los cajones del Ancoa o del Achibueno, como su lugar para desarrollar actividades deportivas, recreativas o experienciales, puesto que no cuenta ni con un ordenamiento territorial ni con la infraestructura adecuada para ello. Los gremios de turismo están en un nivel organizacional incipiente, la oficina de turismo depende actualmente de DIDECO, por lo que sus atribuciones y presupuesto son limitados, dejando poco margen de acciones a las personas que actualmente se desempeñan en las labores de fomento del turismo. El futuro es alentador para nuestra ciudad y estamos aún a tiempo de orientar de buena manera nuestro destino como comunidad.



- Cuáles son los factores de riesgo ecológico que tu percibes en esta apertura

Si no somos capaces de gestionar de buena manera nuestro territorio, podemos incluso terminar siendo dañino para él. El turismo sin regulación, sin un ordenamiento colectivo, puede generar tremendos problemas para nuestra comunidad. Puede terminar transformando nuestro territorio en un lugar sin vida, sin agua, con sus ecosistemas completamente destruidos, los incendios forestales, la contaminación de las aguas, la erosión de senderos y caminos, la deforestación del bosque nativo a causa de loteos irregulares, empresas forestales, talas ilegales, puede ser pan de cada día si no tomamos en serio la protección de la tierra. Pero esto tiene diversas formas de orientarse, es posible pavimentar el desarrollo de esta actividad, sin ser un perjuicio para el ecosistema, debemos prepararnos como ciudad, y volcarnos a lo que es la instalación de la educación ambiental como un pilar fundamental en el desarrollo educativo de nuestros niños, niñas y jóvenes, promoviendo programas que permitan a las futuras generaciones, conocer, querer y proteger nuestra provincia de Linares, instaurando un sentido de pertenencia y amor por nuestra tierra, a corto y mediano plazo.



- Consideras necesario que los guías que llevan y acompañan a los grupos de turistas que visitan estos sectores posean algún tipo de formación en el ámbito ecológico.

La formación en el ámbito ecológico, o de la educación ambiental es un hecho transversal. Actualmente los guías de turismo se han visto enfrentados a la obligación de interiorizarse en temas de ecología, identificación de especies, o nociones básicas de cómo generar acciones que promuevan el cuidado y protección del planeta tierra. Es una obligación casi moral del gremio, el orientar su práctica en base a un principio matriz, el amor y cuidado por la naturaleza, la vida, las personas. Se vienen grandes desafíos en cuanto a la modernización del gremio de guías de turismo en la región, que exige alinearse con una visión más integral de la propia actividad, el medio en el que se desarrolla, y las personas que interactúan en él.





(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)