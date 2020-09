Opinión 16-09-2020

CONVERSANDO SOBRE TURISMO CON: LOWER LÓPEZ



Hoy me corresponde conversar con uno de los mayores personajes del turismo de Linares, alguien que a pesar de su juventud aquilata ya una vasta experiencia en esta área. Se trata de Lower López Guzmán, un empresario linarense y propietario del Parque Guaiquivilo, localizado en el Cajón del Melado en Colbún.

- Lower, viendo lo que se escribe y se dice sobre ti, pareciera ser que la montaña y los valles cordilleranos son lo tuyo, ¿nos podrías contar un poco de dónde nace esa pasión tuya?

Desde la niñez y por tradición familiar de mis abuelos maternos estoy conectado con el campo y la cordillera.

- Eres un hombre joven, sin embargo llevas ya muchos años trabajando en el área del turismo, con emprendimientos de diferentes naturalezas y magnitudes, ¿te acuerdas cómo nació en ti esa veta o vocación por el turismo?

Siempre fue una inquietud el desarrollar un emprendimiento relacionado con el turismo, sobre todo, lo ligado a la montaña. Fui de los primeros en explorar el tema de Cabalgatas Guiadas en los años ‘90 en el Cajón del Achibueno, pero la temática del alto impacto ambiental me hizo repensar la actividad y buscar nuevos rumbos.

- Parque Guaiquivilo en el Cajón del Melado es hoy tu gran proyecto turístico, cuéntanos entonces ¿cómo nace y en qué etapa se encuentra hoy?

Derivado de la experiencia anterior, se dio la oportunidad de poder adquirir este fabuloso campo de montaña, de casi 8.500 hectáreas de superficie que es una reserva natural por esencia y que dispone de gran potencial de desarrollo, para convertirse en un potente destino turístico para Linares y la Región del Maule. Los especialistas que han visitado el Parque Guaiquivilo y conocen el proyecto, han entregado una destacada opinión sobre la calidad del entorno natural (bosques nativos, lagunas, patrimonio cultural, etc) y las instalaciones que ya dispone para recibir a turistas nacionales e internacionales. Pero estamos en constante evaluación y proyección según los requerimientos que nos proponga el mercado. Hoy está compleja la situación por la pandemia, pero hay confianza en las potencialidades.

- A propósito de la pandemia, todos sabemos lo mucho que el coronavirus ha afectado al sector turístico y me gustaría que nos contaras ¿cuál es tu visión de futuro, en relación a la forma en que a partir de esto, se puede favorecer el turismo en las áreas naturales?

De seguro, a contar de la pandemia, uno de los rubros que más tendrá que cambiar en su desarrollo será el turismo, la masividad tendrá que cambiar por las visitas más acotadas y dedicadas principalmente a grupos familiares. Lo que traerá un menor impacto a las áreas naturales, que sufren con la sobre saturación de visitantes en tiempos de alta temporada.

- Por último Lower, quisiera saber ¿qué piensas sobre si el turismo puede y debe ser un importante eslabón para el desarrollo productivo de Linares?

Desde hace un buen tiempo el turismo se venía proyectando como un importante eslabón en el desarrollo económico del país. Sin lugar a dudas, debería ser una importante herramienta de reactivación para la economía local, las potencialidades están, en este momento de complicaciones, hay que sacar fuerzas y perseverar en los sueños, de convertir a la tierra maulina en un potente destino turístico a nivel nacional.



(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)