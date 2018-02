Opinión 20-02-2018

Conversatorio: “Misterios sin resolver”

El día 22 de febrero, a las 19:00 horas, la Biblioteca Pública Municipal “Manuel Fco. Mesa Seco”, de Linares, invita a un conversatorio denominado “Misterios sin resolver”, con el poeta Moisés Castillo y el Dr. José Retamal S.

Pese a los avances tecnológicos y los conocimientos científicos de los que disponemos en la actualidad, todavía existen numerosos misterios a los cuales el ser humano no ha logrado dar respuesta.

El poeta y el doctor profundizarán en los temas propios de las leyendas, y conversarán sobre la relación interdimensional a la que algunos seres están llamados y que ha marcado las relaciones humanas desde el principio de la civilización humana.

Algunos de los “misterios sin resolver” de la historia servirán de temática central, aunque son muchos los enigmas que desde hace siglos buscan respuesta.

Invitamos a quienes gustan de participar y debatir sobre situaciones tan fantásticas, irreales o reales a las cuales todavía se les busca una respuesta, para conversar con Moisés Castillo y el Dr. José Retamal quienes muestran una realidad que no vemos o no deseamos ver, invitando tener presente que no hay hecho -por fantasioso que parezca-, que no haya tenido su origen en una realidad; basados en un trabajo de estudio, recolección y difusión de mitos y leyendas de nuestro país; especialmente de nuestra zona.