Social 14-03-2017

Convivencia Escolar 2017: Alumnos, Autoridades y Directores se comprometen con Campaña “Cero Violencia”

La comunidad escolar de los diversos establecimientos educacionales de la comuna de Linares se han comprometido fuertemente con la Campaña de Convivencia Escolar 2017 denomina “Cero Violencia”, instancia que ejecuta la Corporación Municipal a través de la Unidad Psicosocial del Departamento Comunal de Educación.

La convivencia escolar no se refiere exclusivamente a la «disciplina» -como originalmente se le entendía- sino que apunta a la generación de climas escolares favorables para el desarrollo de los educandos, poniendo en el centro de su ejecución en el tópico de cómo me relaciono con el otro. Para dar respuesta a esta interrogante, la administración municipal bajo el mandato del Alcalde Mario Meza ha orientado una política que mediante diversas líneas de implementación en cada uno de los recintos educativos de Linares, y la implementación de una serie de instrumentos de gestión interna, englobados en una gran campaña comunal en la que todos los agentes sociales son un baluarte de la misma, que busca la “Cero Violencia”.

Para ello se ha lanzado una potente campaña que abarca avisos radiales, afiches, volantes, pendones y gigantografías con las que se busca instalar esta propuesta, no solo en el ambiente educacional, sino en todo el ámbito social, en el que todos suman y se refleja en imágenes tipo autoretrato con el marco alusivo a la campaña.