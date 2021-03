Crónica 25-03-2021

Convocan a todos los establecimientos a aplicar el Diagnóstico Integral de Aprendizajes durante marzo 2021



En la aplicación 2020 participaron 32.798 estudiantes de la región del Maule y se entregaron datos relevantes sobre sus aprendizajes y estado socioemocional en pandemia.



El año escolar 2020 se cerró con cifras preocupantes en términos de aprendizajes. Según los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), aplicado el segundo semestre por el 79% de los colegios del país, los estudiantes de enseñanza media aprendieron la mitad de lo que debían, las mujeres son las más perjudicadas socioemocionalmente, mientras que las diferencias entre los establecimientos de vulnerabilidad alta y baja son significativas en todos los niveles a partir de 4to básico.



“Es fundamental que el aprendizaje de todos los estudiantes sea la prioridad del año escolar, sin importar la plataforma o modalidad. Los resultados 2020 preocupan mucho, y por eso es fundamental obtener información para este 2021. Es claro que los establecimientos están muy exigidos, pero frente a evidencia tan concreta del daño que la pandemia hizo a los aprendizajes, no podemos sino reaccionar rápidamente”, señala Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación.



Identificar cuáles son los aprendizajes más debilitados, especialmente en los estudiantes de más vulnerabilidad, es urgente para que no se queden atrás. El DIA, en ese sentido, entrega información inmediata y personalizada para que los docentes sepan dónde enfocarse. Las pruebas de Lectura y Matemática fueron adaptadas al currículum priorizado, y los instrumentos socioemocionales exploran dimensiones como motivación, hábitos de estudio, entre otros, considerando que los estudiantes ya han convivido un año con la pandemia.



“Esta generación está marcada por la pandemia, eso es un hecho. Debemos trabajar para que esta ‘marca’ no implique un rezago permanente en los aprendizajes que carguen durante toda su formación. Para ello es vital no perder de vista las oportunidades de aprendizaje que no ocurrieron durante 2020. Es por esto que el Ministro de Educación nos ha puesto como meta que todos los establecimientos educacionales apliquen el Diagnóstico durante marzo 2021” agrega el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación.



Resultados 2020 en la región

En la región del Maule 32.798 estudiantes participaron del Diagnóstico. En la prueba de Lectura, a partir de 6º básico los resultados son más bajos, siendo el nivel de I medio el que obtiene menores resultados, llegando a un 55% del logro esperado.

Le sigue II medio con un 58%, luego 6 º básico con un 61% del logro esperado, posteriormente 7º y 8 º básico, ambos con un 60%. Por otra parte, quienes obtuvieron mejores resultados son los estudiantes de 2º básico, alcanzando el 94% de lo esperado, le sigue 3º y 4º básico ambos con un 84% y posteriormente 5º básico con un 74%.

En Matemática, al igual que en Lectura, desde 7º básico en adelante los logros de aprendizajes son más bajos, siendo II medio el que alcanza los peores resultados con un 41% de lo esperado. En I medio un 49%, le sigue 8º y 7º básico, ambos con un 50%. También se observa que es en 3º básico donde más se logran los aprendizajes esperados con un 88%, seguido de un 81% en 4º básico y un 68% en 5º básico. Los estudiantes de 6º básico llegaron al 58% de logro esperado.

Impacto socioemocional

En el ámbito socioemocional, se aplicaron 21.365 cuestionarios a los estudiantes. Uno de los datos relevantes tiene relación con la autopercepción del impacto en sus aprendizajes. En este sentido, en la región del Maule el 53% de los estudiantes de IV medio y un 43% en II medio, indicó sentirse perjudicado en su proceso de aprendizaje producto de la pandemia. Esta cifra, sin embargo, disminuye al referirse al impacto que la pandemia produjo en la relación con sus pares, alcanzando un 17% en IV medio y un 14% en Iº medio.

Por otra parte, los estudiantes de enseñanza básica fueron quienes manifestaron sentirse en mayor porcentaje “con menos ganas de hacer cosas” en comparación con los niveles de media. En 4° básico el porcentaje alcanza el 67% y en 5° básico 66%. Además, el 41% de los estudiantes de IV medio dijo sentirse mal genio y enojado “muchas veces o todo el tiempo”; en III medio la cifra fue de 43%.

El diagnóstico en la región también indica que las mujeres son las más afectadas socioemocionalmente. En las preguntas respecto a sentirse mal genio y enojado(a), el porcentaje de mujeres que manifiesta sentirse así “muchas veces” o “todo el tiempo” alcanza el 54% en II medio y el 49% en 8° básico.