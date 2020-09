Policial 02-09-2020

Convocan hoy a cacerolazo por “Justicia para Linares”



Las manifestaciones públicas ciudadanas se han reiterado en Linares, solicitando un mejor funcionamiento del sistema investigativo y judicial en la comuna, a raíz de causas pendientes “sin resolución” aun y que han generado cuestionamientos en los últimos años.

Una de estas expresiones fue autoconvocada a través de redes sociales, bajo el nombre “Justicia para Linares”. Y está programada para este miércoles 2 de septiembre, entre las 20:00 a 20:15 horas, “desde vuestra casas en cuarentena, para hacer sentir con golpes de ollas, cacerolas y que todo Chile escuche desde Linares, que esta ciudad clama justicia, y que solidariza con las familias que han perdido a sus seres amados, no más impunidad, no más violencia, no más asesinatos, no más asesinos libres”, versa el texto.

Se trata, en todo caso, de una expresión o acto pacífico, según los convocantes, que ha sido viralizado en distintas plataformas y recordando los casos, algunos en investigación reciente y otros ya emblemáticos en Linares, como los de Marcia Campos, “Catita” Vásquez, la carabinero Norma Vásquez, Cristóbal Lobos e Ignacio Canales, entre otros.