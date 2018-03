Crónica 02-03-2018

Convocatoria FIA financia giras, consultorías y eventos de innovación

El Seremi de Agricultura, Óscar Vega invitó a los actores del sector agrícola, forestal y agroalimentario a participar en la convocatoria de la fundación para la innovación agraria (FIA) que apoya el financiamiento para giras, consultorías y eventos de innovación.

La máxima autoridad agrícola del Maule recordó que la convocatoria está abierta hasta el 10 de mayo y que se abrió a mediados de enero, “pero como es en modalidad de ventanilla abierta, FIA puede definir el cierre del plazo de postulación en una fecha anterior a la indicada, si la totalidad o una alta proporción de los recursos destinados a esta convocatoria ya se hayan asignado”.

“El verano es una época de gran actividad en nuestro sector, pero le recordamos a los consultores, profesionales, organizaciones y empresas, que aprovechen esta herramienta de la fundación presentando sus iniciativas”, agregó el Seremi.

Tres pilares y 11 rubros priorizados

Al igual que el año anterior, los instrumentos de FIA se focalizan en tres pilares fundamentales: recursos naturales, productividad-sustentabilidad y alimentos saludables, que agrupan los temas transversales vinculados a los desafíos en innovación que requiere el sector.

Además, FIA ha priorizado 11 rubros en los cuales se busca fomentar y fortalecer los procesos de innovación: apicultura, berries, cereales y quínoa, frutales, frutos secos y deshidratados, hortalizas y papas, legumbres, pecuario, plantas medicinales, aromáticas y especias, productos forestales no madereros y vitivinicultura.

“Es decir, la región con su amplia vocación agroalimentaria y potente dinamismo sectorial, tiene todas las opciones abiertas para poder participar de manera importante es esta fuente de financiamiento y apoyo que el Ministerio de Agricultura pone a disposición del sector a través de FIA”, concluyó el Seremi.

Consultorías, giras y eventos

Robert Giovanetti, coordinador regional de FIA en el Maule, recordó que el objetivo de esta convocatoria “es impulsar y apoyar la ejecución de iniciativas que generen impacto en el sector agrario, agroalimentario y forestal, tales como viajes o realización de seminarios, entre muchas otras acciones”.

En el caso de las consultorías, se apoyarán iniciativas orientadas a incorporar conocimiento y capacidades para identificar y/o facilitar la implementación de soluciones innovadoras para un problema y/u oportunidad establecido por un grupo de actores del sector agrario, agroalimentario y forestal.

FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 70% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 30%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 5 millones de pesos.

En las giras en tanto, se busca conocer soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, prácticas, experiencias y modelos, entre otros), en Chile o en el extranjero, para abordar un problema y/u oportunidad claramente identificado por actores del sector agrario, agroalimentario y/o forestal y que digan relación con su desarrollo económico, social y ambiental.

En el caso de las giras nacionales, FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 80% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 20%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 5 millones de pesos.

Para las giras internacionales, FIA aportará un financiamiento máximo equivalente al 70% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 30%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 10 millones de pesos.

Finalmente, para la realización de eventos se apoyarán iniciativas orientadas a difundir conocimientos, avances tecnológicos y experiencias de innovación de Chile y el extranjero a los distintos actores del sector agrario, agroalimentario y forestal del país, tanto a nivel local como nacional.

Los eventos a realizar pueden ser seminarios, congresos, foros, simposios o ferias tecnológicas.

En este caso, FIA aportará un máximo equivalente al 80% del costo total de la propuesta, exigiendo a la contraparte un aporte mínimo del 20%. El monto solicitado a FIA no podrá ser superior a 7 millones de pesos.

Bases y plazos

Las bases para postular se encuentran disponibles en http://www.fia.cl/convocatorias-fia/abiertas/

Las consultas pueden realizarse a los correos electrónicos giras@fia.cl; consultorias@fia.cl y eventos@fia.cl, según corresponda a cada convocatoria, “o bien pueden acercarse a las oficinas de FIA en la Seremi de Agricultura en Talca para más información”, señaló Robert Giovanetti.