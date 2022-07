Social 07-07-2022

Convocatoria on line beneficiará efectivamente a las 30 comunas del Maule GORE y el FOSIS reactivarán la economía de 1.200 Pymes afectadas por la pandemia



Iniciativa extraordinaria contempla una inversión directa de $500.000 para financiar el plan de negocio que cada usuaria (o) decida, adquiriendo las maquinarias, herramientas e insumos que priorice. Las postulaciones estarán habilitadas hasta las 18:00 horas de este viernes 8 de julio en www.fosis.gob.cl



Gracias a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, del Gobierno Regional del Maule, el FOSIS ejecutará pronto el nuevo Programa “Yo Emprendo Emergencia FNDR Pandemia”.

Este nuevo mecanismo apoyará a 1.200 emprendedoras y emprendedores de las 30 comunas de la Región del Maule, afectados por la crisis socioeconómica derivada de la Pandemia del Covid - 19, con el objetivo de contribuir a su efectiva reactivación y normalización.

“Estoy muy contenta porque desde el pasado lunes está habilitada en la página web www.fosis.gob.cl el banner para postular a esta iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Maule, que busca ir en ayuda de todas aquellas personas afectadas en nuestra región. Son más de mil millones de pesos para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas del Maule que han visto disminuidos sus ingresos en esta pandemia. De esta manera y a través de las herramientas programáticas del FOSIS, queremos que recuperen o reinicien el negocio que se vio afectado, gracias a esta tremenda oportunidad”, indicó la Gobernadora Regional, Cristina Bravo Castro.

La población objetivo corresponde a 1.200 emprendedores (as) de toda la región, quienes deben ser mayores de 18 años, poseer un Registro Social de Hogares (RSH) igual o menor al 60%, y tener o haber tenido un emprendimiento antes de la pandemia.

“Como Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos muy contentos de ir en ayuda de los emprendedores afectados por la pandemia. Es urgente y necesario. Gracias a estos fondos inyectados por Gobierno Regional, el FOSIS podrá apoyar a 40 emprendimientos por cada comuna del Maule, lo que es una ayuda indispensable para la recuperación económica de las familias de nuestra región”, agregó el Seremi de esta cartera, Manuel Yáñez Espinoza.

El programa organiza sus actividades y productos en torno a 3 componentes y sus respectivos servicios, los cuales se combinan de manera tal que permiten adecuarse a las necesidades de los (as) usuarios (as) y/o de los territorios en que se desarrolle el programa.

“Dichos componentes son entrega de capacitación, asesoría y financiamiento, contemplando además una inversión directa de $500.000 para el financiamiento del plan de negocio que cada beneficiaria (o) decida, adquiriendo las maquinarias, herramientas e insumos que priorice. Ante dudas o consultas, llámenos al fono fijo 71 2 237340, o bien acérquese a consultar a nuestra Dirección Regional en Talca, o a nuestras oficinas provinciales de Curicó, Linares y Cauquenes”, culminó la Directora Regional del FOSIS, María Olga Loyola Cofré.

Las postulaciones están habilitadas exclusivamente de manera remota en www.fosis.gob.cl hasta este viernes 8 de julio a las 18:00 horas.