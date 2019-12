Crónica 08-12-2019

Cooperativa de jóvenes de Aysén apuesta por el mercado sustentable de hongos silvestres

A comienzos de 2018 un grupo de amigos comienza a organizarse en conjunto con la Agrupación Gremial de Campesinos de Aysén para formar una comunidad, motivados por preservar los recursos naturales de la región. Es así como al poco tiempo nace la cooperativa Ajora (Alianza Jóvenes Raíces de Aysén). Hoy no sólo recolectan diversas especies de hongos silvestres comestibles como Morchella, Suillus o Pleurotus, sino que con esta base han creado aliños y productos gourmet. Además, apoyando y practicando una recolección sustentable.

“En un principio surge para recuperar conocimientos ancestrales que tiene el campo y en todo este tiempo nos hemos enfocado en rescatar experiencias que tengan que ver con los productos forestales no madereros, en este caso el hongo. Todo este tiempo ha sido un aprendizaje desde saber muy poco del hongo, empezar a recolectar, ver qué propiedades tiene, qué tipos de hongos se cultivan acá y se dan en forma silvestre hasta llegar al producto final, que en este caso es un aliño”, indicó Karina Garrido, integrante de Ajora.

Para el Seremi de Agricultura, Felipe Henríquez Raglianti, “este es un grupo de jóvenes que han formado una cooperativa para competir en forma colaborativa en el mercado y poder agregar valor a productos forestales no madereros, donde tenemos una real forma de diversificación de la economía. Nosotros desde el Ministerio de Agricultura estamos haciendo un gran esfuerzo para capacitar a jóvenes y mujeres, a que puedan aportar a la economía de sus familias y que puedan proyectar una actividad sustentable en el desarrollo rural. Esto es desarrollo rural en Aysén y estamos felices y felicitamos a estos 5 jóvenes y les deseamos el mayor de los éxitos y estamos para seguir apoyando”.

La iniciativa es parte de un proyecto de innovación liderado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y ejecutado por la Universidad de Magallanes, quienes colaboraron con este grupo de jóvenes, para entregarles metodologías para poner en valor estas especies, “con este proyecto buscamos aumentar la oferta y la calidad de los hongos silvestres comestibles, para fortalecer la diversificación productiva de las comunidades rurales de Aysén. En FIA, trabajamos para fortalecer y apoyar la asociatividad entre los productores por medio de herramientas innovadoras, para que así puedan lograr mayor éxito en los mercados”, señaló el representante macrozonal de FIA en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, Emilio Rojas.

“Lo que hicimos fue poner a disposición las capacidades de la universidad para poder generar una cooperativa e implementar una planta de proceso de hongos silvestres comestibles. El conocimiento que hemos generado los últimos años en relación a hongos silvestres comestibles es la base en la que se fundamenta la generación de este producto. Es un beneficio para toda la comunidad en la medida que se está enriqueciendo la oferta de productos gastronómicos en la región de Aysén. Nosotros aportamos por un mercado local, a veces es más fácil encontrar productos de la región de Aysén en Santiago y aquí en Coyhaique no hay”, comentó la directora del Centro Universitario Coyhaique de la Universidad de Magallanes, Laura Sánchez.

Colaboración que desde Ajora agradecen muchísimo, así lo expresó Marcos Cayul, uno de sus integrantes: “Si bien se dice que hay un potencial hay que dejar un poquito el diagnóstico y comenzar a hacer. Estamos muy agradecidos que FIA haya apoyado este proyecto que nos beneficia y nos entrega un desafío para ir mejorando”.