Agricultura 30-01-2021

Cooperativa Santa Rosa Alto de Chanco inauguró nueva infraestructura para mejorar su producción de leguminosas



Nueva infraestructura y equipamiento inauguró durante esta jornada la Cooperativa Campesina Santa Rosa Alto en Chanco, región de Maule. En la actividad, que contó con la participación del director nacional de INDAP, Carlos Recondo, se realizó la recepción de una máquina seleccionadora de semillas y un conjunto de paneles solares.



A través de un proyecto financiado por el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) de INDAP y aportes del Gobierno Regional de Maule, la cooperativa financió la compra de una máquina seleccionadora de granos y un conjunto de paneles solares. El total de esta inversión alcanzó a los $ 12.971.000 y tuvo aportes de INDAP, del GORE Maule y de los agricultores.



La nueva implementación les permitirá realizar un proceso de selección más exacto de las legumbres y granos que comercializan. A su vez, los paneles fotovoltaicos proveerán de la energía eléctrica que, producto de su crecimiento, requieren cada vez en mayor cantidad.



Durante 2019 implementaron una sala de procesos que tuvo un costo total de $ 23.856.416; financiada a través del PDI Compras Públicas, INDAP contribuyó con $19.084.908; el resto ($ 4.771.508) lo aportaron los agricultores. Otro proyecto concretado durante este mismo año fue la compra de una envasadora volumétrica para la que obtuvieron financiamiento de Corfo



El director nacional de INDAP enfatizó que esta cooperativa representa un ejemplo claro de asociatividad. “Un grupo de agricultores, a través de la cooperativa, avanzan para agregar valor a sus producciones y acceder con mayores facilidades y ventajas al mercado. Han hecho un gran esfuerzo por trabajar en forma asociativa, lo que les ha permitido tener esta máquina embazadora para seleccionar el grano e ingresar a los mercados”. Agregó que a INDAP le “interesa promover el rubro de las legumbres. En Chile había desaparecido prácticamente su cultivo; creemos que es necesario reforzarlo”.



La Cooperativa Campesina Santa Rosa Alto está conformada por ocho pequeños agricultores del sector costero de Chanco, en el Maule Sur. Procesan, envasan y comercializan legumbres, granos y tubérculos como lentejas, porotos, garbanzos, chícharos chilenos, trigo y maíz; aprovechando las características geográficas y climáticas del lugar experimentan con el cultivo de quinua. Se constituyeron en 2019 y ya cuentan con Resolución Sanitaria. Como cooperativa se han propuesto potenciar la producción y el consumo de legumbres en la región para ofrecer legumbres y granos de alta calidad nutricional.



Sergio Cancino, presidente de la Cooperativa Santa Rosa Alto, destacó que el trabajo colaborativo que desarrollan se basa en la confianza entre los socios, lo que les ha permitido “seguir adelante y sacar este proyecto en buenas condiciones. Trabajar y entregar una mercadería en buen estado para todo el país es la idea”. Comenta sus expectativas son “tener una buena mercadería para poder entregar, no sólo a la comuna si no que al país entero”. También dijo que sus productos se caracterizan por ser cultivos que se nutren de la lluvia para su riego, lo que los transforma en “un producto más natural y saludable, porque no se le aplican químicos; eso es lo que la gente busca hoy”.



Participaron de esta actividad, el seremi de Agricultura de Maule, Luis Verdejo; el Gobernador de la provincia de Cauquenes, Francisco Ruiz; el director regional de INDAP, Óscar Muñoz, la alcaldesa de Chanco Viviana Díaz, la consejera María del Carmen Pérez, el concejal Rosauro Elgueta, la jefa de operaciones de INDAP Bélgica González y profesionales de la Agencia de Área INDAP Cauquenes; además de integrantes de la cooperativa.



El recorrido del director nacional por el Maule Sur consideró un encuentro con el equipo de profesionales de la Agencia de Área de INDAP en Cauquenes; con ellos dialogó en torno al trabajo que desarrollan diariamente y su aporte al desarrollo de la pequeña agricultura en tiempos tan particulares como la pandemia que enfrentamos.

Luego se trasladó al huerto de frutillas del agricultor Jorge Cortez, donde conoció el proceso de reconversión que ha realizado este productor junto a su familia, donde ha implementado un sistema de riego por goteo, apoyado por el Programa de Riego Intrapredial de INDAP.