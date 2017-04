Opinión 08-04-2017

Cooperativismo, economía social, informe Kliksberg (Parte II)

En la parte primera, referente a este tema, vimos el devenir de las cooperativas en Chile, su desarrollo histórico-legal hasta la fecha.

Como el mundo avanza y evoluciona, en algunos aspectos en su quehacer socio-económico para bien y en otros aspectos, para mal, especialmente en temas importantes como la desigualdad, faltas de oportunidades, pobreza en valores morales, responsabilidad con el otro y lo más importante su mala convivencia con el medio ambiente, y tal como lo había prometido, presento a Uds., queridos lectores a don Bernardo Kliksberg, su pensamiento y obra.

“Sabía Ud., que hay 800 millones de personas en el planeta que forman parte del movimiento cooperativo y que más de 3.000 millones de personas se benefician del trabajo del movimiento cooperativo que se conoce como Economía Social. Es en esta época, donde el derrumbe del sistema económico hegemónico, que durante muchísimas décadas en el mundo está cobrando un total de víctimas, dejando sin trabajo a buena parte de la juventud del mundo, más de 200 millones de personas actualmente sin trabajo y de más de 1000 millones, el 40% de toda la población que trabaja en vulnerables, o sea gana muy poco, sus trabajos son inseguros y los pueden perder en cualquier momento.

Es en esta época, donde este sistema económico no da ninguna salida al género humano, más que nunca surge, como una alternativa exitosa en la historia, con dificultades muy importantes para avanzar, pero con logros muy significativo, lo que se llama la Economía Social.

Vamos a pensar sobre la Economía Social, en primer término, vamos a ver qué es la Economía Social, en qué principios se inspira, qué la orienta, en segundo lugar, vamos a ver cómo está avanzando y sus realizaciones concretas, en tercer término, vamos a ver dificultades para su avance y en cuarto lugar, vamos a ver qué está pasando con la economía Social en América Latina y particularmente en América del Sur.

Qué es la Economía Social. La Economía Social surgió a mediados del siglo XIX en voces como la de Robert Owen, el creador de la idea originaria de comuna, de cooperativa, ver el por qué de los levantamientos obreros frente a los desastres fenomenales que, en la vida de la gente, estaba causando la revolución industrial, los primeros estadios del capitalismo salvaje, el socialismo utópico, las ideas de cómo construirlo que se aproximara a lo perfecto de Charles Fourier, todos esos elementos llevaron a el desarrollo de Henri de Saint-Simon, y que hacen la base de la Economía Social.

Sus nuevas características, ya en el siglo XX y desde el siglo XIX, hace referencia a la Economía Social, denominando un conjunto muy amplio de organizaciones en cuyo centro están las cooperativas, bajo sus diferentes formas, pero también hay mutuales, asociaciones de ayuda mutua, asociaciones de diversa índole generadas de acuerdo a las circunstancias históricas de cada uno de los países que tienen sus propios principios fundamentales.

No se trata sólo de ganarse la vida. Es un objetivo muy importante producir para ganarse la vida, pero estas organizaciones están montadas sobre la idea que ganarse la vida es parte de lo que sucede con todo ser humano. Tiene que ganarse la vida de manera tal que no explote, que no destruya el medio ambiente y que sea una experiencia grata y dignificante de trabajo conjunto con sus semejantes y al mismo tiempo, una experiencia importante para hacerse cargo de todos aquellos que están excluidos en el planeta.

Las cooperativas, mutuales, las asociaciones que componen la Economía Social, giran en torno a principios muy concretos como son:

Primero, el principio que, ningún caso se puede infringir las normas éticas que significan respeto por el otro, que significa no explotación, que significa convivencia con la naturaleza.

Segundo, el principio de la Autogestión, que las empresas que están en la economía tienen que ser gestionada por los mismos trabajadores y a través de un sistema que convierte la autogestión en algo real, o sea la democratización del control de la economía, en términos prácticos.

El tercer término: el principio de la Solidaridad, que las empresas de la Economía Social, todo el mundo aporta lo mejor que tiene, pero no se le paga de acuerdo a sus aportes diferenciales, sino de acuerdo a las necesidades. La idea es que, las necesidades de todos tienen que estar garantizadas sus necesidades básicas. Al mismo tiempo las decisiones de trabajo tienen que tomarse a través de métodos de gestión. Decirles, no sólo organizaciones verticales, sino que tratan de practicar el usar los mejores talentos de la organización, de forma tal que, todo el mundo tenga posibilidades de desarrollarse, que haya rotación en las posiciones directivas de la organización y que las decisiones importantes se tomen por consenso, por asamblea de sistemas deliberativos de carácter totalmente democrático.

Todo esto suena muy bien, pero alguien se podrá preguntar ¿Esto es viable? Estamos tan acostumbrados a la economía salvaje, a las empresas verticalista, a que sólo una persona decida todo, aquí hay que seguir los caprichos del jefe, ya que si el jefe se levantó de mal humor, toda la organización tiembla de miedo, estamos acostumbrados a la auto censura, a las organizaciones, a no decir lo que realmente se piensa para no ser castigado con los sueldos, a trabajar solamente tratando de obtener una remuneración y sin importar nada de lo que se está haciendo, para quién se está haciendo, con qué fines se está haciendo.

Todo esto evoca la Economía Social, pareciera fuera de la realidad, pero la Economía Social dice lo contrario, que lo otro es lo que está fuera de la realidad, porque lo otro es violar la naturaleza del ser humano”. (Continuará)



( Carlos Cabezas Gálvez, escritor y ensayista)